वकील ने 6.80 लाख लिए, केस भी हार गए; सुसाइड नोट लिख बर्खास्त हेड कांस्टेबल ने खुदकशी की

कुंवरपाल ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी एक रिट इलाहाबाद हाइकोर्ट में चल रही थी। जिसमें वकील ने मुझसे 6.80 लाख रुपए लिए थे। बीते 30 मार्च को वकील का फोन आया और कहा कि आप केस जीत गए हो। तीन लाख रुपए और डाल दो। इस पर उन्होंने तीन लाख रुपए भी दे दिए। 20 अप्रैल को पता चला कि अदालत ने रिट खारिज कर दी।

अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नगला कलार में रविवार को एक बर्खास्त हेड कांस्टेबल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने एक वकील को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया। लिखा कि बहाली के केस को जिताने के लिए वकील ने 6.80 लाख रुपये लिए थे। लेकिन, फैसला उनके खिलाफ आया। अब रुपये मांगने पर वकील धमकी दे रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नगला कलार निवासी कुंवरपाल (67) पुत्र स्व. इतवारीलाल यूपी पुलिस से हेड कांस्टेबल थे। फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान साल 2012 में एक मुल्जिम को पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में उनसे गोली चल गई थी। इसी मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

पक्ष में फैसला नहीं आने पर खाया जहर उनके बेटे श्यामवीर ने बताया कि अदालत में मामला विचाराधीन था। हाईकोर्ट के एक वकील ने केस को जिताने के लिए रुपये ले लिए। 20 अप्रैल को अदालत ने फैसला सुनाया, जो कुंवरपाल के पक्ष में नहीं आया। इसी बात को लेकर वह तनाव में चल रहे थे। रविवार को घर के सदस्य बाहर थे, तभी उन्होंने जहर खा लिया। बेटा व अन्य सदस्य लौटकर आए तो तबियत बिगड़ती देख शक हुआ। आनन-फानन में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सुसाइड नोट में वकील पर लगाए आरोप सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। बिसरा जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। इंस्पेक्टर बन्नादेवी राजीव कुमार ने बताया कि एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें वकील पर आरोप लगाए गए हैं। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच की जा रही है।

नोट में लिखा, वकील दे रहा गोली मारने की धमकी कुंवरपाल ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी एक रिट इलाहाबाद हाइकोर्ट में चल रही थी। जिसमें एक वकील ने मुझसे 6.80 लाख रुपए लिए थे। जो तीन लाख रुपए उनके खाते में डाले थे। बीते 30 मार्च को वकील का फोन आया और कहा कि आप केस जीत गए हो। तीन लाख रुपए और डाल दो। इस पर उन्होंने तीन लाख रुपए भी दे दिए। 20 अप्रैल को पता चला कि अदालत ने रिट खारिज कर दी।