मिर्जापुर में वकील की गोली मारकर हत्या; सुबह टहलने निकले थे, CCTV में कैद मर्डर

मिर्जापुर में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जिसमें दो शख्स बाइक से आते हैं। जिसमें में एक देसी तमंचे से फायर कर देता है। और फिर दोनों फरार हो जाते हैं। वकील की गोली लगने से मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कतवारू का पूरा इलाके में एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान अधिवक्ता राजीव सिंह के रूप में हुई है। वह रोज की तरह सुबह टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान एक बाइक सवार बदमाश उनके पास पहुंचा और बेहद करीब से देसी तमंचे से गोली मार दी। गोली लगते ही राजीव सिंह मौके पर ही गिर पड़े और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

वकील की हत्या से इलाके में दहशत प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक की ओर भागा, लेकिन कुछ देर तक बाइक स्टार्ट नहीं हो सकी। इस दौरान आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे थे। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, आरोपी मौके से फरार हो गया। दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, वहीं वकीलों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीसीटीवी में कैद मर्डर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मिर्जापुर में वकील की हत्या की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जिसमें देखा जा सकता है कि दो शख्स एक बाइक पर आते है। फिर सफेद कपड़े पहना शख्स देसी तमंचा लहराता हुआ आता दिखता है। बिना देरी के वो फायर झोंक देता है। और फिर बाइक की ओर भागता है।