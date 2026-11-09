ताबड़तोड़ फायरिंग कर वकील की हत्या, सीने में उतारीं चार गोलियां, फूटकर रो पड़ीं भाजपा विधायक
यूपी के कन्नौज में दिवाली की शाम एक वकील की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। एक के बाद एक चार गोलियां वकील के सीने में उतार दी गईं। आरोप कांग्रेस नेता पर लगा है।
छिबरामऊ (कन्नौज), संवाददाता। यूपी के कन्नौज में दिवाली की रौनक के बीच एक वकील की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चार गोलियां उनके सीने में उतार दीं। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। छिबरामऊ में कोतवाली से चंद कदम दूर हुई वारदात से की खबर लगते ही साथी वकीलों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। छिबरामऊ की भाजपा विधायक अर्चना पांडेय भी अस्पताल पहुंची। वकील का शव देख इतनी आहत हुईं कि फूटकर रो पड़ीं। गोली मारने का आरोप कांग्रेस के जिला महासचिव अमोल दीक्षित पर लगा है।
बताया जाता है कि जीटी रोड स्थित सुभाष नगर निवासी 35 वर्षीय अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी किसी विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे थे। इसी दौरान हमलावरों ने पिस्टल से उनके सीने में ताबड़तोड़ चार गोलियां दाग दीं। गोली चलते ही अफरातफरी मच गई। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और वकील को लेकर सौ शैय्या अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
बताया जाता है वकील अनुज चतुर्वेदी के चचेरे भाई बसंत को राजनीतिक रंजिश के चलते कांग्रेस जिला महासचिव अमोल दीक्षित ने थप्पड़ मार दिया था। बसंत ने घर आकर यह बात अनुज को बताई। बसंत को लेकर अनुज कांग्रेस नेता अमोल के घर पहुंच गए। वहां अमोल से अनुज की कहासुनी होने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि अमोल ने पिस्टल निकाल ली और अनुज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक के बाद एक चार गोलियां मार दीं।
गोली लगने से अनुज लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अमोल भी फायरिंक कर मौके से भाग निकला। वारदात की जानकारी मिलते ही छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे और सीओ मयंक मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ठीक दिवाली की शाम हुई वारदात ने खुशियों को मातम में बदल दिया।
सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिलने पर छिबरामऊ की भाजपा विधायक अर्चना पांडेय भी अस्पताल पहुंचीं। अनुज चतुर्वेदी का शव देखकर वह खुद को रोक नहीं पाईं और फफककर रो पड़ीं। विधायक के अनुसार उन्होंने किसी काम से कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे को फोन किया था। इसी दौरान कोतवाल ने उन्हें घटना के बारे में बताया। इसके बाद वह खुद को रोक नहीं सकीं और अस्पताल पहुंच गईं। बताया यह भी जा रहा है कि मारे गए अधिवक्ता के चाचा रवि विधायक के ड्राइवर हैं। ऐसे में दोनों परिवारों में पहले से संबंध है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।