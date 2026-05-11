मथुरा में दिनदहाड़े वकील का अपहरण; घर में बनाया बंधक, फिर पुलिस ने ऐसे छुड़ाया, हिरासत में 44 लोग

मथुरा में जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और पेट्रोल पंप संचालक का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि करीब 50 लोगों ने फायरिंग के बाद उन्हें बंधक बनाया। पुलिस ने मकान का गेट तोड़कर अधिवक्ता को छुड़ाया और पूर्व चेयरमैन समेत 44 लोगों को हिरासत में लिया।

मथुरा में जमीन विवाद को लेकर पेट्रोल पंप संचालक और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता का कोसी जाते समय रिवाल्वर के बल पर दिनदहाड़े नामजदों ने अपहरण कर लिया। आरोप है कि करीब 50 लोगों ने अधिवक्ता पर फायर भी किया। आरोप है कि आरोपियों ने अधिवक्ता को अपने घर ले जाकर बंधक बना लिया। सूचना पर अधिवक्ता को छुड़ाने गई पुलिस के लिए गेट भी नहीं खोला। इसपर पुलिस ने मकान का गेट तोड़कर अधिवक्ता को मुक्त कराया। पूर्व चेयरमैन समेत 44 आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

50 लोगों ने वकील का किया अपहरण, बंधकर बनाकर पीटा पुलिस के अनुसार, अधिवक्ता दिवाकर दत्त शर्मा का बरसाना के पूर्व चेयरमैन बलराज चौधरी से रास्ते को लेकर जमीन विवाद चल रहा है। रविवार शाम भूमियां गली, बरसाना निवासी अधिवक्ता दिवाकर दत्त शर्मा कार से कोसीकलां की ओर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में छाता रोड पर परमार गेस्ट हाउस के समीप अधिवक्ता का रिवाल्वर के बल पर करीब 50 लोगों ने अपहरण कर लिया और छाता रोड पर मकान में बंधक बना लिया। उनके साथ मारपीट कर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवाने के साथ हस्ताक्षर करा लिए।

पुलिस ने दरवाजा तोड़कर वकील को रिहा कराया इसकी जानकारी पर ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया। लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर फोर्स के साथ पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक बरसाना ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया। इसके बाद पुलिस टीम पूर्व चेयरमैन के घर पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भी गेट न खुलने के बाद मकान के दरवाजे को तोड़ कर कमरे में बंधक बनाये अधिवक्ता को मुक्त कराया। पुलिस ने पूर्व चेयरमैन, उनके बेटे समेत 44 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि जमीन के विवाद में अधिवक्ता को अगवा किया गया था। पुलिस ने अधिवक्ता को बंधन मुक्त करा कर पूर्व चेयरमैन बलराज आदि 44 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।