लापता तोता ढूंढने वाले को मिलेगा 50 हजार का इनाम, वकील ने शहर में लगवाए पोस्टर

आगरा में एक वकील का पालतू तोता माऊ लापता है। तलाश में परिवार ने 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। साथ ही उसकी वापसी की उम्मीद में शहरभर में पोस्टर लगाए गए हैं। फिलहाल शहर में ये चर्चा का का विषय बना हुआ है।

यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कभी कंधे पर बैठकर पूरे परिवार के साथ घूमने वाला पालतू तोता ‘माऊ’ अब अपने ही आशियाने से लापता है। यह सिर्फ एक तोते के खोने की कहानी नहीं, बल्कि परिवार के एक सदस्य के बिछड़ने का दर्द है। 13 जुलाई से लापता पालतू तोता ‘माऊ’ की तलाश में परिवार ने 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। उसकी वापसी की उम्मीद में शहरभर में पोस्टर लगाए गए हैं। तोते की नीचे वाली चोंच और पंखों पर काले धब्बे हैं, जिससे उसकी पहचान की जा सकती है।

शहर के बोदला चौराहे पर लगा एक होर्डिंग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। होर्डिंग पर लापता तोते का फोटो, उसकी पहचान और 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इस होर्डिंग का फोटो सोशल मीडिया पर भी तेजी से शेयर किया जा रहा है। मामला आयकर अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह के परिवार से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि वह पत्नी ममता, बेटे अभिनव और बेटी सृष्टि के साथ लोहामंडी-बोदला रोड स्थित श्री कान्हा जी रेजीडेंसी में रहते हैं। उनका पालतू तोता जिसका नाम ‘माऊ’ है, 13 जुलाई की दोपहर करीब साढ़े चार बजे अचानक लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला।

एक पेड़ से नीचे गिरा हुआ मिला था परिवार के सदस्यों ने बताया कि डेढ़ सापहले यह तोता मदिया कटरा रोड पर एक पेड़ से नीचे गिरा मिला था। उस समय वह बहुत छोटा था। परिवार उसे घर ले आया और उसका पालन-पोषण किया। परिजनों के अनुसार उसे कभी पिंजरे में नहीं रखा गया। उसके लिए घर में अलग कमरा और सोने की व्यवस्था की गई थी। वह परिवार के साथ ही रहता था और बाहर जाने पर अक्सर उनके कंधे पर बैठ जाता था। परिवार का कहना है कि वह पहले कभी इस तरह उड़कर नहीं गया। तोते के लापता होने से परिवार में मायूसी है। परिजनों के अनुसार सबसे अधिक बेटी सृष्टि प्रभावित है। उसकी तबीयत खराब होती देख परिवार ने तोते को सुरक्षित वापस लाने या उसकी विश्वसनीय सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की है। परिवार को उम्मीद है कि माऊ जल्द वापस लौट आएगा।

पर्यटकों का कुत्ता लापता होने पर भी लगे थे पोस्टर तोते से पहले शहर में पालतू कुत्ता लापता होने के पोस्टर भी चर्चा में रहे थे। करीब एक वर्ष पहले दिल्ली से घूमने आए पर्यटक दंपती का पालतू कुत्ता होटल से गायब हो गया था। इस मामले में उन्होंने होटल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कुत्ते को खोजने वाले के लिए पहले 10 हजार, फिर 20 हजार और बाद में 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। कई दिन तक शहर में तलाश के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दंपति को उनका पालतू कुत्ता मिल गया।