NRI की जमीन पर वकील का कब्जा, खाली करने के बदले मांगी 25 लाख की रंगदारी

संक्षेप: अजरबैजान देश में रहने वाले NRI ने एक वकील पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विरोध करने पर 25 लाख की रंगदारी भी। पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है।

अजरबैजान देश में रहने वाले अप्रवासीय भारतीय ने एक अधिवक्ता पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विरोध करने पर 25 लाख की रंगदारी भी। पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। उनके आदेश पर चकेरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मूलरूप से मेरठ के इस्लामाबाद आजाद कॉलोनी निवासी मोहम्मद अफरोज रफी के अनुसार वह 20 साल से अजरबैजान में रह रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले चकेरी के अयोध्या विहार फेज टू में जमीन खरीदी थी, जो खाली पड़ी थी। कुछ समय पहले सदानंद नगर निवासी अधिवक्ता दिनेश आर्या ने जमीन पर कब्जा कर लिया। साथ ही उसमें थोड़ा निर्माण कराकर किरायेदार को रख दिया। दो माह पूर्व जब उन्हें जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी हुई तो उन्होंने अरोपित से संपर्क कर विरोध किया। इस पर आरोपित ने जमीन खाली करने के नाम पर 25 लाख की रंगदारी मांगी। इसके बाद पीड़ित ने चकेरी थाने में शिकायत की।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल आरोप है कि पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से गुहार लगाई। इसी बीच पीड़ित ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें वह पुलिस कमिश्नर से जमीन वापस दिलाने गुहार लगा रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।