Hindi NewsUP NewsLawyer encroached NRI land and demanded Rs 25 lakh ransom in kanpur
NRI की जमीन पर वकील का कब्जा, खाली करने के बदले मांगी 25 लाख की रंगदारी

NRI की जमीन पर वकील का कब्जा, खाली करने के बदले मांगी 25 लाख की रंगदारी

संक्षेप:

अजरबैजान देश में रहने वाले NRI ने एक वकील पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विरोध करने पर 25 लाख की रंगदारी भी। पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है।

Dec 30, 2025 05:24 am ISTPawan Kumar Sharma कानपुर
अजरबैजान देश में रहने वाले अप्रवासीय भारतीय ने एक अधिवक्ता पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विरोध करने पर 25 लाख की रंगदारी भी। पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। उनके आदेश पर चकेरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मूलरूप से मेरठ के इस्लामाबाद आजाद कॉलोनी निवासी मोहम्मद अफरोज रफी के अनुसार वह 20 साल से अजरबैजान में रह रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले चकेरी के अयोध्या विहार फेज टू में जमीन खरीदी थी, जो खाली पड़ी थी। कुछ समय पहले सदानंद नगर निवासी अधिवक्ता दिनेश आर्या ने जमीन पर कब्जा कर लिया। साथ ही उसमें थोड़ा निर्माण कराकर किरायेदार को रख दिया। दो माह पूर्व जब उन्हें जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी हुई तो उन्होंने अरोपित से संपर्क कर विरोध किया। इस पर आरोपित ने जमीन खाली करने के नाम पर 25 लाख की रंगदारी मांगी। इसके बाद पीड़ित ने चकेरी थाने में शिकायत की।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

आरोप है कि पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से गुहार लगाई। इसी बीच पीड़ित ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें वह पुलिस कमिश्नर से जमीन वापस दिलाने गुहार लगा रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:भूमाफिया पर कठोर कार्रवाई हो, समय से की जाए जमीन की पैमाइश; योगी का निर्देश

भाजपा जिलाध्यक्ष पर जमीन कब्जा करने का आरोप

उधर, आजमगढ़ जिले के लालगंज के भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद राजभर पर एक महिला ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। उसने डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।अतरौलिया थाना क्षेत्र के भोराजपुर कला गांव निवासी सरोज यादव ने सोमवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र बताया कि उसने बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के लहंगपट्टी गांव में स्थित गाटा संख्या 78 में 105 कड़ी भूमि 15 मार्च 2023 को भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर के पिता जंगली राजभर से बैनामा कराया था। इस जमीन का खारिज दाखिल भी हो चुका है। बैनामासुदा भूमि पर अपनी मड़ई डालकर सबमर्सिबल पंप लगाया है। भाजपा के लालगंज के जिलाध्यक्ष ने उसकी बैनामासुदा जमीन पर कब्जा कर लिया है। खाली करने के लिए कहने पर वे उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं।

