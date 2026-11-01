कालपी बार संघ के चार अध्यक्ष रह चुके वकील की अपहरण के बाद हत्या, कानपुर में फेंकी लाश
जालौन जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां चाय-नाश्ते के बहाने बुलाकर एक वकील का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को कानपुर में फेंक दिया गया।
जालौन। हिन्दुस्तान संवाद यूपी के जालौन में कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की शनिवार शाम अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। उनका शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह मिला। घटना से अधिवक्ता जगत में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस हत्या के पीछे बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की गांव की जमीन को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। कालपी पुलिस व परिवार के लोग सचेंडी के लिए रवाना हो गए है।
शनिवार को कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार किसी काम से उरई गए थे। दोपहर करीब चार बजे वह रोडवेज बस से कालपी के दुर्गा मंदिर चौराहे पर उतरे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पहले से मौजूद बिना नंबर की कार के साथ खड़ा एक युवक उनका इंतजार कर रहा था। बस से उतरते ही वह उनके पास पहुंचा और बातचीत के बाद उन्हें कार में बैठाकर ले गया। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लगा। देर शाम तक घर न पहुंचने पर पुत्र हर्ष मित्रा को चिंता हुई। उन्होंने पिता के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन बंद मिला। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने बार संघ के अधिवक्ताओं को सूचना दी।
शाम को बेटे ने पिता के लापता होने की दी थी तहरीर
देर शाम अधिवक्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचकर पुत्र ने पिता के लापता होने की तहरीर दी थी। कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही थी, इसी बीच रविवार सुबह कानपुर के सचेंडी इलाके में शव मिलने की सूचना मिली। परिजन कानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि गयादीन अहिरवार का अपने गांव की जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था और इसी के चलते हत्या की गई है।
चाय-नाश्ते का झांसा देकर किया था वकील का अपहरण
बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार के अपहरण की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। अपहरणकर्ताओं ने फाइल के बहाने झांसा देकर उन्हें अगवा किया। इस पूरी घटना का खुलासा उनके बेटे हर्ष ने किया है। शनिवार को हुई इस वारदात के बाद रविवार सुबह उनका शव कानपुर के सचेंडी में मिला था, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है। बेटे हर्ष ने बताया कि शनिवार को पापा रोज की तरह कालपी तहसील गए थे और काम के सिलसिले में वो उरई चले गए थे। इसके बाद करीब 4 बजे उनका फोन आया कि मुझे आकर ले जाओ। जब वह पहुंचा तो पिता ने कहा कि कुछ मुवक्किल आ रहे हैं, उनसे फाइल लेनी है। इसके बाद उन्होंने उसे दुर्गा मंदिर की तरफ चलने के लिए कहा।
सफेद रंग कार में आए थे अपहरणकर्ता
हर्ष उन्हें स्कूटी पर बैठाकर दुर्गा मंदिर चौराहे पर ले गया। वहां पहले से सफेद रंग की कार में चार लोग आए हुए थे जिन्हें वह नहीं जानता था। पापा ने उनसे अपनी फाइल मांगी तो उन्होंने कहा कि चाचा, थोड़ा चाय-नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद फाइल दे देंगे। इसी बहाने अपहरणकर्ताओं ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया और तेज रफ्तार से निकल गए। काफी देर तक न लौटने पर फोन किया तो मोबाइल बंद आ रहा था। तलाश के बाद भी पता न चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रातभर तलाश के बाद सुबह शव बरामद किया। परिजनों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।