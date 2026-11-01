कालपी बार संघ के चार अध्यक्ष रह चुके वकील की अपहरण के बाद हत्या, कानपुर में फेंकी लाश

जालौन जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां चाय-नाश्ते के बहाने बुलाकर एक वकील का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को कानपुर में फेंक दिया गया।

जालौन। हिन्दुस्तान संवाद यूपी के जालौन में कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की शनिवार शाम अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। उनका शव कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह मिला। घटना से अधिवक्ता जगत में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस हत्या के पीछे बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की गांव की जमीन को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। कालपी पुलिस व परिवार के लोग सचेंडी के लिए रवाना हो गए है।

शनिवार को कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार किसी काम से उरई गए थे। दोपहर करीब चार बजे वह रोडवेज बस से कालपी के दुर्गा मंदिर चौराहे पर उतरे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पहले से मौजूद बिना नंबर की कार के साथ खड़ा एक युवक उनका इंतजार कर रहा था। बस से उतरते ही वह उनके पास पहुंचा और बातचीत के बाद उन्हें कार में बैठाकर ले गया। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लगा। देर शाम तक घर न पहुंचने पर पुत्र हर्ष मित्रा को चिंता हुई। उन्होंने पिता के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन बंद मिला। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने बार संघ के अधिवक्ताओं को सूचना दी।

शाम को बेटे ने पिता के लापता होने की दी थी तहरीर देर शाम अधिवक्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचकर पुत्र ने पिता के लापता होने की तहरीर दी थी। कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही थी, इसी बीच रविवार सुबह कानपुर के सचेंडी इलाके में शव मिलने की सूचना मिली। परिजन कानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि गयादीन अहिरवार का अपने गांव की जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था और इसी के चलते हत्या की गई है।

चाय-नाश्ते का झांसा देकर किया था वकील का अपहरण बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार के अपहरण की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। अपहरणकर्ताओं ने फाइल के बहाने झांसा देकर उन्हें अगवा किया। इस पूरी घटना का खुलासा उनके बेटे हर्ष ने किया है। शनिवार को हुई इस वारदात के बाद रविवार सुबह उनका शव कानपुर के सचेंडी में मिला था, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है। बेटे हर्ष ने बताया कि शनिवार को पापा रोज की तरह कालपी तहसील गए थे और काम के सिलसिले में वो उरई चले गए थे। इसके बाद करीब 4 बजे उनका फोन आया कि मुझे आकर ले जाओ। जब वह पहुंचा तो पिता ने कहा कि कुछ मुवक्किल आ रहे हैं, उनसे फाइल लेनी है। इसके बाद उन्होंने उसे दुर्गा मंदिर की तरफ चलने के लिए कहा।