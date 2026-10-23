लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर यहां के गरीब युवाओं, लालच देकर गैंग का स्लीपर सेल बना रहा

यूपी के बहराइच जिले में घाघरा किनारे बसे गांवों से रोजी-रोटी की तलाश में मुंबई जाने वाले गरीब परिवारों के युवा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। आशंका जताई जा रही है कि गरीब युवाओं को गैंग का स्पीलर सेल बना रहा है।

बहराइच । नासिर जैदी/प्रमोद सोनी। यूपी के बहराइच जिले में घाघरा किनारे बसे गांवों से रोजी-रोटी की तलाश में मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में मजदूरी करने जाने वाले गरीब परिवारों के युवा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ऐसे युवाओं को पैसे कमाने और अपराध की दुनिया में नाम बनाने का लालच देकर गैंग का स्लीपर सेल बना रहा। ऐसी आशंका है। अक्टूबर 2024 में मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बहराइच के छह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क का स्थानीय जुड़ाव सामने आया था। अब अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गैंग के हमले की खबर और सीतापुर की एक युवती का नाम सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां पुराने मामलों और संदिग्ध संपर्कों को फिर खंगालने में जुट गई हैं।

इस नेटवर्क की स्थानीय पहुंच का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बहराइच के सराफा कारोबारी चंद्र मोहन सोनी और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद तारिक को भी बीते महीनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ही धमकियां दी गई थीं। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की। इन घटनाओं में धमकी देने वालों के स्थानीय होने और गैंग के स्लीपर सेल से जुड़े होने के पहलू की भी पड़ताल अहम हो चुकी है। हालांकि, इन दोनों के आरोपियों और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार लोगों से सीधे संबंध की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर दोनों ही हमलों में लॉरेंस गैंग का नाम उभरकर आया।

मजदूरी करने गए और हत्याकांड में आया नाम अक्टूबर 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र के गंडारा गांव के अनुराग कश्यप और शिव गौतम समेत छह गिरफ्तार किए गए थे। सभी मुंबई की जेल में निरुद्ध हैं। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें कई महीनों तक गंडारा में पड़ताल करती रहीं। इसी दौरान अनुराग का रिश्तेदार हरीश कश्यप भी मुंबई में धरा गया था। नेपाल में छिपे शिव गौतम को भी नानपारा के होटल में दबोचा गया था, जबकि उसे नेपाल में पनाह लेने के बाद सीमा क्षेत्र से पकड़े जाने की बात भी सामने आई थी।