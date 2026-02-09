Hindustan Hindi News
फर्जी इनकम टैक्स अफसर एलएलबी छात्र ने मांगे 24 लाख रुपये, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फर्जी इनकम टैक्स अफसर एलएलबी छात्र ने मांगे 24 लाख रुपये, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संक्षेप:

संभल में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ग्रामीण से 24 लाख रुपये मांगने वाले एलएलबी छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने दो करोड़ रुपये के कथित ‘काले धन’ का फर्जी नोटिस देकर कार्रवाई रोकने के नाम पर 12 प्रतिशत के हिसाब से रुपये मांगे थे।

Feb 09, 2026 10:29 pm ISTDinesh Rathour संभल, कार्यालय संवाददाता
संभल के नखासा थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ग्रामीण से 24 लाख रुपये मांगने वाले एलएलबी छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने दो करोड़ रुपये के कथित ‘काले धन’ का फर्जी नोटिस देकर कार्रवाई रोकने के नाम पर 12 प्रतिशत के हिसाब से रुपये मांगे थे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सोमवार को बहजोई कार्यालय में घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अख्तियारपुर तगा गांव निवासी शीशपाल पुत्र पीतांबर ने पुलिस को शिकायत दी कि एक युवक खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर उनके घर आया और दो करोड़ रुपये की अवैध आय का नोटिस थमाया।

आरोपी ने कहा कि पेनल्टी के रूप में 24 लाख रुपये देने पर कार्रवाई रोकी जा सकती है। पिछले 15 दिन से फोन कॉल और दबाव बनाकर रुपये मांगे जा रहे थे। एक बार उसे बहजोई भी बुलाया गया, लेकिन कार्यालय चलने की बात पर आरोपी टालता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस ने योजना बनाकर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान मोहित उर्फ प्रिंस पुत्र पुरुषोत्तम, निवासी ठिलूपुरा के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज तैयार करने और अवैध वसूली करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सोमवार को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

आरोपी के साथी की तलाश तेज

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपी फर्जी नोटिस दिखाकर 12 प्रतिशत पेनल्टी के नाम पर 24 लाख रुपये मांग रहा था। पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी और बातचीत में उलझाए रखा, जिससे पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ सकी। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी भविष्य में अन्य लोगों को भी इसी तरह ठगने की योजना बना रहा था। उसके एक साथी की तलाश की जा रही है।

पिता बोले, कचहरी जाने की बात घर से कहकर निकलता था बेटा

पुलिस के अनुसार, आरोपी अमरोहा के उझारी में बीए-एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। पिता पुरुषोत्तम ने बताया कि उन्हें इस गतिविधि की जानकारी नहीं थी। बेटा घर से कचहरी जाने की बात कहकर निकलता था। गिरफ्तारी के दौरान उसकी मां भावुक हो गईं। पूछताछ में आरोपी ने कुछ परिचितों के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। यह भी सामने आया कि वह कुछ समय दिल्ली में रह चुका है। पुलिस पूरे नेटवर्क और पूर्व की संभावित घटनाओं की जांच कर रही है। पुलिस अब उसके सहयोगियों की तलाश कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

