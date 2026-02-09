फर्जी इनकम टैक्स अफसर एलएलबी छात्र ने मांगे 24 लाख रुपये, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संक्षेप: संभल में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ग्रामीण से 24 लाख रुपये मांगने वाले एलएलबी छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने दो करोड़ रुपये के कथित ‘काले धन’ का फर्जी नोटिस देकर कार्रवाई रोकने के नाम पर 12 प्रतिशत के हिसाब से रुपये मांगे थे।

संभल के नखासा थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ग्रामीण से 24 लाख रुपये मांगने वाले एलएलबी छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने दो करोड़ रुपये के कथित ‘काले धन’ का फर्जी नोटिस देकर कार्रवाई रोकने के नाम पर 12 प्रतिशत के हिसाब से रुपये मांगे थे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सोमवार को बहजोई कार्यालय में घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अख्तियारपुर तगा गांव निवासी शीशपाल पुत्र पीतांबर ने पुलिस को शिकायत दी कि एक युवक खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर उनके घर आया और दो करोड़ रुपये की अवैध आय का नोटिस थमाया।

आरोपी ने कहा कि पेनल्टी के रूप में 24 लाख रुपये देने पर कार्रवाई रोकी जा सकती है। पिछले 15 दिन से फोन कॉल और दबाव बनाकर रुपये मांगे जा रहे थे। एक बार उसे बहजोई भी बुलाया गया, लेकिन कार्यालय चलने की बात पर आरोपी टालता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस ने योजना बनाकर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान मोहित उर्फ प्रिंस पुत्र पुरुषोत्तम, निवासी ठिलूपुरा के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज तैयार करने और अवैध वसूली करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सोमवार को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

आरोपी के साथी की तलाश तेज एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपी फर्जी नोटिस दिखाकर 12 प्रतिशत पेनल्टी के नाम पर 24 लाख रुपये मांग रहा था। पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी और बातचीत में उलझाए रखा, जिससे पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ सकी। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी भविष्य में अन्य लोगों को भी इसी तरह ठगने की योजना बना रहा था। उसके एक साथी की तलाश की जा रही है।