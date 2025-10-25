लॉ स्टूडेंट ने फेसबुक लाइव आकर खा लिया जहर, बीजेपी नेता समेत 3 पर लगाया इल्जाम; हालत गंभीर

संक्षेप: अरुण कुमार बीए-एलएलबी के छात्र हैं। पांच भाई-बहनों में सबसे बड़े अरुण दीवानी न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पास वकालत भी सीख रहे हैं। घटना शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे की है। अरुण ने अपनी फेसबुक आईडी से लाइव होकर सात मिनट 34 सेकेंड का एक वीडियो बनाया।

यूपी के अलीगढ़ के देहलीगेट थाना क्षेत्र के नगला महताब के रहने वाले एक विधि छात्र ने शुक्रवार को अपने घर से फेसबुक पर लाइव आकर जहर खा लिया। इसके लिए उसने एक भाजपा नेता और उनके भाई समेत तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। लाइव में उसने कहा कि तीनों ने उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसके अलावा लंबे समय से संजू व उसके भाई उसे प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही वकालत करने से रोकते थे। युवक को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एक दिन पहले ही छात्र के खिलाफ थाने में मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

नगला महताब निवासी अनुसूचित जाति के अरुण कुमार बीए-एलएलबी के छात्र हैं। पांच भाई-बहनों में सबसे बड़े अरुण दीवानी न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पास वकालत भी सीख रहे हैं। ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे की है। अरुण ने अपनी फेसबुक आईडी से लाइव होकर सात मिनट 34 सेकेंड का एक वीडियो बनाया। इसमें कहा कि संजू बजाज, उनके भाई अमित बजाज व योगेश माहौर की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। इस दौरान जहर की पुड़िया दिखाई। लाइव खत्म करने के बाद जहर खा लिया। वीडियो देखकर उसके दोस्त घर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों को जानकारी हुई। अरुण को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

वकील बनने की इच्छा जताई, तभी से होने लगी दिक्कत अरुण ने लाइव में भाजपा के महानगर मंत्री एडवोकेट संजू बजाज, उनके भाई अमित बजाज व भाजपा के पूर्व मंडल मंत्री योगेश माहौर को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि करीब एक साल पहले तक वह संजू के साथ काम करता था। उनका ऑफिस खोलने, बंद करना व साफ-सफाई तक देखता था। इसी बीच अरुण ने संजू के सामने वकील बनने की इच्छा जाहिर की, तभी से उनको दिक्कत होने लगी। बाद में अरुण ने बीए-एलएलबी में दाखिला ले लिया। दीवानी में भी जाना शुरू कर दिया। आरोप है कि तभी से संजूब के भाई अमित उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बार दीवानी में मारपीट की गई। इसके अलावा एक पार्टी व कलेक्ट्रेट में हाथापाई की गई। अमित व उसके मिलने वाले देखते ही जलील करते थे। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते थे। ये चाहते हैं कि मैं इनका नौकर बना रहूं। इतना प्रताड़ित करते कि मैं इनको देखकर रास्ता बदल लेता था। संजू से शिकायत की तो उल्टा धमकाया गया। पॉक्सो के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई।

मेरे अंदर जीने की क्षमता खत्म 21 अक्टूबर को वह थाने में एक मामले में तहरीर लिख रहा था, तभी योगेश ने अभद्रता की। इसके बाद योगेश ने संजू के साथ मिलकर उल्टा अरुण के खिलाफ थाने में मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुझे यकीन है कि ये लोग मुझे जेल भी भिजवा देंगे। इससे आहत होकर मैं ये कदम उठा रहा हूं। जीते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया। मरने के बाद देखता हूं। इनके साथ क्या होगा? मेरे अंदर अब जीने की क्षमता नहीं बची है।

बीजेपी नेता बोले भाजपाा नेता संजू बजाज ने कहा कि अरुण कुमार ने फेसबुक पर लाइव होकर चूहे मारने की दवा खाते हुए मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की है। पुलिस सच्चाई की जांच करे। हम जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। यह केवल मुकदमे से बचने के लिए षड्यंत्र किया गया है।