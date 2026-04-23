भद्दे कमेंट्स किए, गलत जगह टच किया; लॉ छात्र ने प्रोफेसर पर लगाए यौन शोषण के आरोप

पीड़ित छात्र के मुताबिक प्रोफेसर पिछले दो साल से उसे परेशान कर रहे थे। उसने 30 जनवरी 2026 को संस्थान के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। छात्र का आरोप है कि प्रोफेसर उसके शरीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे और निजी जीवन को लेकर अश्लील सवाल पूछते थे और अनुचित स्पर्श करते थे।

प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में विधि चतुर्थ वर्ष के एक छात्र ने फैकल्टी सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का आरोप है कि सहायक प्रोफेसर पिछले दो वर्षों से उस पर भद्दी टिप्पणियां करने के साथ ही उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। शिकायत दर्ज कराने के तीन महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत शिकायत के बाद उसके आंतरिक अंकों में भारी कटौती की गई।

दो साल से प्रोफेसर कर रहे परेशना- पीड़ित लॉ छात्र पीड़ित छात्र के मुताबिक प्रोफेसर पिछले दो साल से उसे परेशान कर रहे थे। उसने 30 जनवरी 2026 को संस्थान के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। छात्र का आरोप है कि प्रोफेसर उसके शरीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे और निजी जीवन को लेकर अश्लील सवाल पूछते थे। शिकायत में जबरन गले लगाने और अनुचित स्पर्श जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। छात्र का कहना है कि संस्थान ने शिकायत के बाद जांच समिति बनाने की बात कही और प्रोफेसर को अस्थायी रूप से क्लास लेने से रोक दिया।

40 से घटाकर 18 अंक दिए- लॉ छात्र छात्र का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद संस्थान में उसे बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। नियमित छात्र होने और हर सेमेस्टर में करीब नब्बे फीसदी उपस्थिति के बावजूद, उसके आंतरिक अंक घटाकर 40 में से मात्र 18 कर दिए गए हैं। पीड़ित छात्र ने मामले की शिकायत ईमेल के जरिए राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग से भी की है।

जांच कमेटी का गठन हुआ वहीं इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आनंद शंकर सिंह ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। छात्र को अंतरिम राहत दी गई है। शिक्षक को परीक्षा, शिक्षण और मूल्यांकन से हटाया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

4 साल की बच्ची से छेड़छाड़ वहीं एक दूसरे मामले में दादा के साथ एक बारात में खाना खाने गई चार साल की मासूम के साथ एक आरोपी ने उस समय अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की जब उसके दादा खाने के बाद हाथ धोने चले गए थे। मासूम के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि वह मंगलवार रात नौ बजे थाना क्षेत्र के एक गांव में आई एक बारात में उसकी चार साल की मासूम बेटी उसके पिता के साथ खाना खाने गई थी।