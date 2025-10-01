दुर्गा पंडाल में लाठीचार्ज, हंगामे के बाद थाना प्रभारी पर कार्रवाई, जांच के आदेश
बलिया जिले के उभांव क्षेत्र के बेल्थरा रोड कस्बे में दुर्गा पूजा पंडाल के प्रांगण में लाठीचार्ज और अभद्रता के आरोपों ने बवाल खड़ा कर दिया। नाराज लोगों ने तकरीबन 5 घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। जिसके बाद एएसपी ने एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी को हटा दिया।
यूपी के बलिया में एक दुर्गा पंडाल के प्रांगण में कथिक तौर पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। वहीं, हंगामें के बाद अभद्रता के आरोप में थाना प्रभारी को हटा दिया गया। साथ ही उसके विरुद्ध एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, इस मामले से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।
ये मामला उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा रोड के कृषि मंडी के पास का है। जहां इंडियन क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल के पास मंगलवार की रात दो मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई थी। क्लब के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने मीडिया को बताया कि दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना किसी कारण के ही लाठीचार्ज कर दिया।
युवक ने बताया कि घटना के विरोध में क्लब के सदस्यों ने पंडाल प्रांगण में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद इस आंदोलन के समर्थन में कस्बे की सभी दुर्गा पूजा समितियों के सदस्य भी आ गए और उन्होंने पंडाल की प्रकाश व्यवस्था को ठप्प कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला और रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक आलोक गुप्ता मौके पर पहुंचे। एएसपी ने बुधवार को तड़के प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह को हटाने और आरोपों की जांच रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक आलोक गुप्ता से कराने की घोषणा की।इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।