दुर्गा पंडाल में लाठीचार्ज, हंगामे के बाद थाना प्रभारी पर कार्रवाई, जांच के आदेश

बलिया जिले के उभांव क्षेत्र के बेल्थरा रोड कस्बे में दुर्गा पूजा पंडाल के प्रांगण में लाठीचार्ज और अभद्रता के आरोपों ने बवाल खड़ा कर दिया। नाराज लोगों ने तकरीबन 5 घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। जिसके बाद एएसपी ने एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी को हटा दिया।

यूपी के बलिया में एक दुर्गा पंडाल के प्रांगण में कथिक तौर पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। वहीं, हंगामें के बाद अभद्रता के आरोप में थाना प्रभारी को हटा दिया गया। साथ ही उसके विरुद्ध एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, इस मामले से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

ये मामला उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा रोड के कृषि मंडी के पास का है। जहां इंडियन क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल के पास मंगलवार की रात दो मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई थी। क्लब के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने मीडिया को बताया कि दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना किसी कारण के ही लाठीचार्ज कर दिया।