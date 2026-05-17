लखनऊ में वकीलों पर पुलिस का लाठीचार्ज; चैंबरों को बुलडोजर से तोड़ने पर भड़के, पथराव और बवाल काटा

लखनऊ जिला कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हाईकोर्ट के आदेश पर 240 अवैध चैंबर तोड़े जा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात है।

लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर आज बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हंगामा और झड़प हो गई। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम और पुलिस के खिलाफ वकीलों ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर वकीलों को खदेड़ा। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा के लिए 4 एसीपी, पीएसी और 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अधिकारी लगातार वकीलों को समझाने में जुटे हैं।

सुबह से जारी है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर सुबह 9 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। नगर निगम के 10 बुलडोजर कोर्ट परिसर के बाहर बने वकीलों के चैंबरों, दुकानों और अन्य अवैध निर्माणों को गिराने में लगे हैं। प्रशासन करीब 240 अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। वहीं 12 डंपरों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। नगर निगम की टीम चैंबरों में रखी चटाइयां, कुर्सियां और अन्य सामान भी गाड़ियों में भरकर ले जा रही है।

वकील ने सुसाइड की कोशिश की इस दौरान एक वकील ने अपना चैंबर अंदर से बंद कर फांसी लगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने बगल का चैंबर तोड़कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं एक अन्य वकील पुलिसकर्मियों के सामने हाथ जोड़कर अपना चैंबर न तोड़ने की गुहार लगाता नजर आया। प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है और अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी चिन्हित अतिक्रमण पूरी तरह हट नहीं जाते।

बीच सड़क पर बैठ गए वकील इस कार्रवाई के विरोध में कई वकील बीच रोड पर बैठ गए हैं। वे नगर निगम की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पुलिस अफसरों से बातचीत के दौरान सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कल कोर्ट बंद रखने का आह्वाहन किया है। बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में वकील अपनी गाड़ियों से पहुंचे और सड़क किनारे वाहन खड़े कर प्रदर्शन करने लगे। इससे बुलडोजर और मलबा हटाने वाले ट्रकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। पुलिस लगातार वकीलों से गाड़ियां हटाने की अपील कर रही है, ताकि कार्रवाई सुचारु रूप से जारी रह सके।