यूपी पंचायत चुनाव का लेटेस्ट अपडेट, निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को दिया ये आदेश

UP Panchayat Chunav: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई मतदाता सूची में इस बार 40.19 लाख नाम बढ़े हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए 24 से लेकर 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां लेगा और फिर 31 दिसंबर से छह जनवरी तक इनका निस्तारण किया जाएगा। छह फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग पूरी तरह कमर कस चुका है। अब सिर्फ समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासन को करना है। सीटवार आरक्षण तय होते ही पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी।

अलीगढ़ में 2.72 लाख नए मतदाता जुड़े पुनरीक्षण अभियान के दौरान अलीगढ़ में 2.72 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। वहीं 1.70 लाख नाम सूची से हटे हैं। जिसमें डुप्लीकेट, मृतक व अपात्र मतदाता शामिल हैं। अब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 18.88 लाख हो गई है। पिछले वर्ष कुल 17.84 लाख मतदाता थे। जनपद में इस बार 852 प्रधान, 1142 बीडीसी व 46 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होना है। 18 अगस्त से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई थी। इसमें बीएलओ ने मतदाताओं से संपर्क कर नाम, पते, उम्र, लिंग आदि की जानकारी एकत्रित कर वोट जोड़ने व घटाने का काम किया है।