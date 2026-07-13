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यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की याचिका पर लेटेस्ट अपडेट, अब 6 हफ्ते बाद सुनवाई

By Ajay Singh
संवाददाता, प्रयागराज
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Gram Pradhan News: ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए टल गई है। कोर्ट ने कहा कि लखनऊ खंडपीठ के सामने समान मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई संभव नहीं है।

यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की याचिका पर लेटेस्ट अपडेट, अब 6 हफ्ते बाद सुनवाई

Gram Pradhan News: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने छह हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने लखनऊ खंडपीठ में यही मुद्दा लंबित होने पर सुनवाई टाली है। कोर्ट ने कहा कि लखनऊ खंडपीठ के सामने समान मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई संभव नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को छह हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के प्रदेश सरकार के 25 मई के अध्याधेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया था। वह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के लॉ स्टूडेंट युद्धिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडेय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय भी दिया था। इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख तय की थी।

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जनहित याचिका में राज्य सरकार के पिछले 25 मई के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि यह सरकारी आदेश एक्ट संख्या 6 (वर्ष 2017) की धारा 12 (3A) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। याचियों का तर्क है कि सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) (ई) के तहत असंवैधानिक है। कहा गया कि इस अध्याधेश से वर्तमान ग्राम प्रधानों को अगले छह महीने तक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत चुनावों को स्थगित किया जा रहा है। याची युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडेय ने संविधान के अनुच्छेद 243 (i) (ई) का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का यह प्रयोग पूरी तरह असंवैधानिक है।

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लखनऊ हाई कोर्ट में 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

लखनऊ बेंच में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले में संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई की जानी है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। न्यायालय ने कहा कि हम यह भी देखेंगे कि समय से चुनाव न कर पाने में सरकार की विफलता रही है अथवा नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पारित किया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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