यूपी में देर रात फेरबदल: आठ एडीएम और पांच एसडीएम समेत 14 पीसीएस अफसरों का तबादला
यूपी सरकार ने गुरुवार की देर प्रशासनिक विभाग में फेरबदल कर दिया है। शासन ने आठ एडीएम और पांच एसडीएम समेत 14 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया है।
UP PCS Officer Transfer: यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। योगी सरकार ने गुरुवार की देर रात प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सीएम योगी के आदेश पर शासन ने आठ एडीएम, पांच एसडीएम समेत 14 पीसीएस अफसरों का तबादला किया है। इसके अलावा दो अपर नगर आयुक्त और एक सहायक नगर आयुक्त का भी ट्रांसफर किया गया है। अचानक हुए तबादले से अफसरों में हड़कंप मच गया है।
शासन की ओर से जारी तबादला लिस्ट में एडीएम झांसी रहे शिव प्रताप शुक्ल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी विशेष कार्याधिकारी, एडीएम आजमगढ़ रहे संजय चावला को एडीएम (प्रशासन) झांसी, एडीएम (प्रशासन) रायबरेली रहे सिद्धार्थ को एडीएम (प्रशासन) आजमगढ़, एसडीएम गोंडा रहे अशोक कुमार गुप्ता को रायबरेली का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त रहे विकास सिंह को एसडीएम गोंडा, प्रयागराज अपर नगर आयुक्त रहे राजीव कुमार शुक्ला को अपर जिलाधिकारी आजमगढ़, उन्नाव के एसडीएम रहे देवेंद्र प्रताप सिंह को अपर नगर आयुक्त प्रयागराज, अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर रहे गौरव श्रीवास्तव को मुख्य निवाचन अधिकारी कार्यालय विशेष कार्याधिकारी बनाया है।
इसी तरह अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) इटावा रहे संदीप कुमार श्रीवास्तव को सिद्धार्थनगर का अपर जिलाधिकारी, जालौन एसडीएम रहे मनोज प्रकाश को इटावा में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), लखनऊ एसडीएम रहे अंकित शुक्ला को कानपुर देहात का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आजमगढ़ अपर जिलाधिकारी रहे नरेंद्र सिंह को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कानपुर देहात, प्रयागराज एसडीएम रहे आत्मस्वरूप श्रीवास्तव को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सहारनपुर और अपर नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ रहे अभिनव रंजन श्रीवास्तव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात दी गई है।
दो दिन पहले दो आईपीएस अफसरों का हुआ था तबादला
यूपी में योगी सरकार ने दशहरे की छुट्टी के बाद बुधवार को दो आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। योगी सरकार ने दो वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी लिस्ट के अनुसार अशोक कुमार सिंह को डीजी नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीके ठाकुर से अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है। बुधवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी ध्रुव कांत ठाकुर इस समय पुलिस महानिदेशक/महासमादेष्टा, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश के पद के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, उनसे नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है। अब वह पूर्ण रूप से केवल पुलिस महानिदेशक/महासमादेष्टा, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत रहेंगे। इसके साथ ही 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह, जो अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ में पुलिस महानिदेशक/सदस्य सचिव के पद पर तैनात थे, अब उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।