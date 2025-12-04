Hindustan Hindi News
देर रात एनकाउंटर; सिपाही को गोली मारकर भागा 50 हजार का इनामी शाका पकड़ाया, पिस्टल बरामद

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में बुधवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है। सिपाही को गोली मारने वाला 50 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर शाका को गोली मारने के बाद दबोचा गया है। टप्पल थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में सिपाही पर फायरिंग कर भागा था।

Thu, 4 Dec 2025 05:47 AMYogesh Yadav अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
अलीगढ़ में टप्पल क्षेत्र के गांव जलालपुर में दबिश के दौरान सिपाही को गोली मारने वाले आरोपी 50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर शाका को बुधवार देररात पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। इसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी टप्पल क्षेत्र में फिर से किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था।

30 अक्टूबर को जट्टारी निवासी शिवम पर हमले के मामले में नामजद हिस्ट्रीशीटर गांव जलालपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ शाका की तलाश में नौ नवंबर की सुबह थाना टप्पल की दो टीमें गांव पहुंची थीं। एक टीम में बाइक पर दो सिपाही थे, जिन्होंने हिस्ट्रीशीटर को दबोच लिया। वह अपने साथी निशांत के साथ था। लेकिन, शाका पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए खुद को छुड़ाकर भाग गया था। इसमें आरक्षी चालक देव दीक्षित को गर्दन व पेट में दो गोलियां लगी थीं। फिलहाल सिपाही की हालत खतरे से बाहर है। इसी मामले में एसपी देहात अमृत जैन के नेतृत्व में टप्पल व अलीगढ़ की क्राइम ब्रांच आदि कई टीमें काम कर रही थीं।

इसी बीच उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बुधवार रात को सूचना मिली कि आरोपी टप्पल क्षेत्र में आने वाला है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि बुधवार देररात एसपी देहात, सीओ खैर वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में टप्पल थाना पुलिस, स्वाट व सर्विलांस की टीमों ने आरोपी शाका को पकड़ना चाहा, तभी उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें शाका के पैर में गोली है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल शाका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी किसी नई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आया था।

शाका की बहन समेत तीन लोग जेल में :

इस मामले में पुलिस शाका की बहन समेत तीन लोगों को जेल भेज चुकी है। घटना वाले दिन बहन के पास से राइफल के कारतूस बरामद हुए थे। इसके अलावा निशांत व एक जमानतदार की गिरफ्तारी हो चुकी है।