यूपी में देर शाम हादसा: कैंटर ने मिनी बस और फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर, एक की मौत, 10 घायल

बुलंदशहर जिले में देर शाम हादसा हो गया। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर गुरुवार देर शाम अनियंत्रित ट्रक ने बस और फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी। इसके बाद तीनों वाहन नेशनल हाईवे पर पलट गए।

Thu, 20 Nov 2025 10:27 PMDinesh Rathour सिकंदराबाद (बुलंदशहर)
बुलंदशहर जिले में देर शाम हादसा हो गया। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर गुरुवार देर शाम अनियंत्रित ट्रक ने बस और फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी। इसके बाद तीनों वाहन नेशनल हाईवे पर पलट गए, जिससे दोनों ओर जाम लग गया। हादसे में एक मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। मौके पर एसपी सिटी,सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पलटे हुए वाहनों को एक साइड कराकर यातायात सुचारू कराया।

गुरुवार की देर शाम नेशनल हाईवे- 34 पर लालपुर गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने बस में टक्कर मार दी, जो दूसरी ओर जा रही फॉर्च्यूनर गाड़ी से टकरा गयी। हादसे में तीनों वाहन पलट गए। हादसे में फॉर्च्यूनर सवार गौतमबुद्धनगर के कुड़ीखेड़ा गांव निवासी मुकेश गुर्जर (52 वर्ष) की मौत हो गई। मृतक मुकेश गुर्जर शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा के करीबी प्रदीप ठाकुर का बाउंसर था। फॉर्च्यूनर गाड़ी में प्रदीप ठाकुर के अलावा मुकेश गुर्जर, उनका बेटा राहुल, शेरा और चालक हर्ष था। फॉर्च्यूनर सवार बुलंदशहर से गाजियाबाद जा रहे थे। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हो गए।

सूचना पर एसपी सिटी शंकर प्रसाद समेत पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से वाहनों को साइड करके यातायात सुचारू कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया । घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।सूचना पर शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा,सिकंदराबाद पालिकाध्यक्ष डा. प्रदीप दीक्षित भी नवीन अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।

