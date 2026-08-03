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अंतिम बार साथ दिखना सजा के लिए पर्याप्त आधार नहीं, हाईकोर्ट से हत्या के तीन आरोपी बरी

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम बार साथ देखे जाने का आधार सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

allahabad highcourt
इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 30 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम बार साथ देखे जाने का आधार सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जब तक कि वह अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से प्रमाणित न हो। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के वर्ष 1996 के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया।

मामला 11 दिसंबर 1996 को सोबरन और अवधेश की हत्या से जुड़ा था। दोनों के शव गेहूं के खेत में मिले थे। सत्र न्यायालय ने वर्ष 2000 में छह आरोपितों को दंगा और हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने के दौरान तीन आरोपितों की मृत्यु हो गई, जबकि एक को किशोर घोषित किया गया। हाईकोर्ट ने जीवित बचे शिवपाल, नर सिंह उर्फ नैया और धर्मवीर उर्फ धर्मपाल की अपील पर सुनवाई की।

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बरामद हथियारों पर खून मिलने मात्र से आरोप सिद्ध नहीं होता

अदालत ने पाया कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और ‘अंतिम बार साथ देखे जाने’ के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन जिन गवाहों को अंतिम बार मृतकों के साथ आरोपितों को देखने वाला बताया गया, उनके बयान विश्वसनीय नहीं पाए गए। न्यायालय ने कहा कि यदि इन गवाहों ने वास्तव में मृतकों को आरोपितों के साथ देखा होता, तो वे तत्काल परिजनों या पुलिस को इसकी जानकारी देते। ऐसा न करना उनके बयानों को संदेहास्पद बनाता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बरामद हथियारों पर मानव रक्त मिलने मात्र से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि यह साबित नहीं किया गया कि वह रक्त मृतकों का ही था। साथ ही, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आवश्यक प्रकटीकरण बयान भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था, जिससे हथियारों की बरामदगी भी संदेह के घेरे में आ गई।

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केवल अंतिम बार साथ देखने पर दोष सिद्ध नहीं होता

खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि केवल ‘अंतिम बार साथ देखे जाने’ के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की प्रत्येक कड़ी पूर्ण और विश्वसनीय होना आवश्यक है। चूंकि अभियोजन आरोपितों के विरुद्ध ऐसी साक्ष्य श्रृंखला स्थापित करने में असफल रहा, इसलिए निचली अदालत का निर्णय कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। अदालत ने तीनों जीवित आरोपितों की दोषसिद्धि और सजा रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया तथा उनके जमानती बंधपत्र भी समाप्त करने का निर्देश दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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