अंतिम बार साथ दिखना सजा के लिए पर्याप्त आधार नहीं, हाईकोर्ट से हत्या के तीन आरोपी बरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम बार साथ देखे जाने का आधार सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 30 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम बार साथ देखे जाने का आधार सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जब तक कि वह अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से प्रमाणित न हो। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के वर्ष 1996 के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया।
मामला 11 दिसंबर 1996 को सोबरन और अवधेश की हत्या से जुड़ा था। दोनों के शव गेहूं के खेत में मिले थे। सत्र न्यायालय ने वर्ष 2000 में छह आरोपितों को दंगा और हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने के दौरान तीन आरोपितों की मृत्यु हो गई, जबकि एक को किशोर घोषित किया गया। हाईकोर्ट ने जीवित बचे शिवपाल, नर सिंह उर्फ नैया और धर्मवीर उर्फ धर्मपाल की अपील पर सुनवाई की।
बरामद हथियारों पर खून मिलने मात्र से आरोप सिद्ध नहीं होता
अदालत ने पाया कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और ‘अंतिम बार साथ देखे जाने’ के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन जिन गवाहों को अंतिम बार मृतकों के साथ आरोपितों को देखने वाला बताया गया, उनके बयान विश्वसनीय नहीं पाए गए। न्यायालय ने कहा कि यदि इन गवाहों ने वास्तव में मृतकों को आरोपितों के साथ देखा होता, तो वे तत्काल परिजनों या पुलिस को इसकी जानकारी देते। ऐसा न करना उनके बयानों को संदेहास्पद बनाता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बरामद हथियारों पर मानव रक्त मिलने मात्र से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि यह साबित नहीं किया गया कि वह रक्त मृतकों का ही था। साथ ही, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आवश्यक प्रकटीकरण बयान भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था, जिससे हथियारों की बरामदगी भी संदेह के घेरे में आ गई।
केवल अंतिम बार साथ देखने पर दोष सिद्ध नहीं होता
खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि केवल ‘अंतिम बार साथ देखे जाने’ के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की प्रत्येक कड़ी पूर्ण और विश्वसनीय होना आवश्यक है। चूंकि अभियोजन आरोपितों के विरुद्ध ऐसी साक्ष्य श्रृंखला स्थापित करने में असफल रहा, इसलिए निचली अदालत का निर्णय कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। अदालत ने तीनों जीवित आरोपितों की दोषसिद्धि और सजा रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया तथा उनके जमानती बंधपत्र भी समाप्त करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
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