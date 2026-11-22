पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादला, 144 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के सीओ बदले
यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 144 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। इनमें कई जिलों में तैनात सीओ भी शामिल हैं। तबादले को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
UP Police Transfer List: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। आईएएस और पीसीएस के बाद अब पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने कई जिलों के सीओ का ट्रांसफर करते हुए 144 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इतने बड़े स्तर पर हुए तबादले से विभाग में हड़कंप मचा है। ट्रांसफर को लेकर आदेश भी जारी हो गया। इसके अलावा दो अफसरों का तबादला निरस्त कर दिया गया है।
इसमें शोभित कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कानपुर देहात, दिलीप कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मीरजापुर, सुजीत कुमार दुबे पुलिस उपाधीक्षक जनपद अयोध्या, शुभम तोडी पुलिस उपाधीक्षक सम्भल, अतुल कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक महराजगंज, महेन्द्र कुमार शुक्ला पुलिस उपाधीक्षक महोबा, रवि कुमार गुप्ता पुलिस उपाधीक्षक गोण्डा, आशुतोष तिवारी और राजेश सिंह को पुलिस उपाधीक्षक हरदोई, नीलेश मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर, प्रवीण कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक हापुड़, बृजमोहन राय पुलिस उपाधीक्षक एपीटीएस चुनार मीरजापुर, राजेश कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक शाहजहांपुर, ओंकार दत्त तिवारी सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद, कुलदीप कुमार गुप्ता
अनुज मिश्रा शाहजहांपुर के सीओ बने
पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फरनगर, रजनीश वर्मा पुलिस उपाधीक्षक बागपत, राजेश कुमार श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक सुलतानपुर, अनुज मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक शाहजहांपुर, चमन सिंह चावड़ा पुलिस उपाधीक्षक मथुरा बनाया गया है। इसके अलावा मधुप कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक बरेली, राजीव कुमार गुप्ता पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़, देश दीपक सिंह पुलिस उपाधीक्षक सहारनपुर, रामकरन सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, नितिन कुमार पुलिस उपाधीक्षक जौनपुर, सुनील कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक अयोध्या, पवन कुमार सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, सिद्धार्थ गौतम सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, अरुण कुमार सिंह-IV पुलिस उपाधीक्षक जनपद खीरी, देव प्रकाश सहायक सेनानायक 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर, अमरीश कुमार सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, जितेन्द्र कुमार शर्मा पुलिस उपाधीक्षक हापुड़, सूर्यबली मौर्य पुलिस उपाधीक्षक देवरिया, संजय कुमार रेड्डी पुलिस उपाधीक्षक गाजीपुर, सुधाकर पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक कौशाम्बी, अरुण कुमार चौरसिया पुलिस उपाधीक्षक संतकबीरनगर, संतोष कुमार सिंह-V पुलिस उपाधीक्षक उन्नाव, भास्कर वर्मा सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, राधा रमण सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, हिमांशु माथुर पुलिस उपाधीक्षक मथुरा, परमानन्द कुशवाहा पुलिस उपाधीक्षक सहारनपुर, देवेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, संदीप सिंह पुलिस उपाधीक्षक जौनपुर, गिरेन्द्र कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर बनाए गए हैं।
दिनेश दत्त मिश्र बने बाराबंकी में 10वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक
इसके अलावा रामवीर सिंह सहायक सेनानायक 04वीं वाहिनी एसएसएफ मथुरा, शमशेर बहादुर सिंह पुलिस उपाधीक्षक सुलतानपुर, राजीव सिरोही पुलिस उपाधीक्षक मथुरा, रत्नेश सिंह पुलिस उपाधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ, सुनील कुमार सिंह-II पुलिस उपाधीक्षक अम्बेडकरनगर, अजय कुमार-IV पुलिस उपाधीक्षक झांसी, दिनेश दत्त मिश्र सहायक सेनानायक 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी, इमरान अहमद सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद, आशीष प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक आजमगढ़, दीपक दुबे पुलिस उपाधीक्षक बरेली, भूषण वर्मा पुलिस उपाधीक्षक जौनपुर, रविकान्त गौड़ सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, यादवेन्द्र यादव पुलिस उपाधीक्षक बरेली, अनिल कुमार शाही पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फरनगर, मंजय सिंह पुलिस उपाधीक्षक अयोध्या, राजेश कुमार-V पुलिस उपाधीक्षक ललितपुर, अजय सिंह चौहान पुलिस उपाधीक्षक सोनभद्र, पियूष पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर, अरुण कुमार सिंह-VI पुलिस उपाधीक्षक अयोध्या, गौरव सिंह-II पुलिस उपाधीक्षक बिजनौर, आशुतोष कुमार पुलिस उपाधीक्षक रायबरेली बनाया गया है।
मुनेन्द्र पाल सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज
इसी तरह गजेन्द्र पाल सिंह पुलिस उपाधीक्षक अमरोहा, रविकान्त पारासर सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, धर्मेन्द्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद, शकील अहमद सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, मुनेन्द्र पाल सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज, शिव नारायन वैश्य सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, विधि भूषण मौर्य पुलिस उपाधीक्षक महोबा, विवेक यादव सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, यादवेन्द्र बहादुर पाल पुलिस उपाधीक्षक मीरजापुर, सुमन कनौजिया, सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, राजवीर सिंह परिहार पुलिस उपाधीक्षक अमेठी, देव नारायण यादव सहायक सेनानायक 04वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, हर्ष पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक जौनपुर, अंजली कटारिया, पुलिस उपाधीक्षक बुलन्दशहर, किरन पाल सिंह पुलिस उपाधीक्षक फिरोजाबाद, अनिल कुमार सिंह-IV पुलिस उपाधीक्षक बदायूं बनाया गया है।
दीपांशी सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट नोएडा
वहीं प्रतिभा सिंह पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, विजय कुमार सिंह तोमर पुलिस उपाधीक्षक गाजीपुर, आनन्द कुमार राय, पुलिस उपाधीक्षक फतेहपुर, श्रीयश त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर, प्रतिमा वर्मा पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद, अरविन्द कुमार-I सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, प्रदीप कुमार-II पुलिस उपाधीक्षक सोनभद्र, रोहित यादव पुलिस उपाधीक्षक पीटीसी सीतापुर, दीपांशी राठौर सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, ज्योति यादव सहायक सेनानायक 24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, अभिषेक कुमार राहुल पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़, प्रखर पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक मऊ, अन्निद्य विक्रम सिंह पुलिस उपाधीक्षक बहराइच, श्याम सिंह पुलिस उपाधीक्षक उन्नाव, सुनीता दहिया पुलिस उपाधीक्षक बरेली, शशि प्रकाश शर्मा पुलिस उपाधीक्षक बस्ती, दीक्षा सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौरव कुमार पुलिस उपाधीक्षक बिजनौर, प्रियाश्री पाल पुलिस उपाधीक्षक मेरठ, अजय कुमार यादव पुलिस उपाधीक्षक पीटीएस सुलतानपुर, विनय कुमार गौतम पुलिस उपाधीक्षक खीरी, मोनिका यादव-II पुलिस उपाधीक्षक पीटीएस मुरादाबाद, राज सोनकर पुलिस उपाधीक्षक एपीटीएस चुनार मीरजापुर, रूपाली राव सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद बनाया गया है।
कुलदीप कुमार पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद
इसी तरह हर्षिता तिवारी पुलिस उपाधीक्षक गाजीपुर, अमोद कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक भदोही, प्रज्ञा पाठक सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, अनिल कुमार पुलिस उपाधीक्षक पुलिस अकादमी मुरादाबाद, महेश कुमार सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, अनीता चौहान पुलिस उपाधीक्षक मथुरा, कुलदीप कुमार पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद, शैलेन्द्र कुमार वाजपेयी पुलिस उपाधीक्षक एपीटीसी सीतापुर, श्यामजीत प्रमिला सिंह पुलिस उपाधीक्षक पुलिस अकादमी मुरादाबाद, शशांक शेखर त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक यूपी पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ, राजू कुमार साव पुलिस उपाधीक्षक बाराबंकी, जसवीर सिंह सिरोही पुलिस उपाधीक्षक बाराबंकी, अखिलेश राजन पुलिस उपाधीक्षक यूपी-112 मुख्यालय लखनऊ, अजेन्द्र यादव पुलिस उपाधीक्षक बुलन्दशहर, धीरेन्द्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू गोरखपुर, प्रेम प्रकाश सिंह पुलिस उपाधीक्षक यूपीपीसीएल प्रयागराज, अनिल कुमार पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक बुलन्दशहर, देवी दयाल पुलिस उपाधीक्षक, पीटीसी सीतापुर, रितिक कपूर पुलिस उपाधीक्षक एसीओ मुख्यालय लखनऊ, अनुराग कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जियाउद्दीन अहमद सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, अनूप कुमार पुलिस उपाधीक्षक बांदा नियुक्त किया गया है।
दो अफसरों का तबादला निरस्त
इसके अलावा अनूप कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज, अशोक कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, बाराबंकी, अमर बहादुर पुलिस उपाधीक्षक प्रतापगढ़, चन्द्र प्रकाश मिश्र पुलिस उपाधीक्षक पीटीएस उन्नाव, समीर कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, विकान्त द्विवेदी सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज, विनीता पुलिस उपाधीक्षक रायबरेली, सुश्री अनुष्का पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद, प्रद्युम्न कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक देवरिया, नीलम विष्ट पुलिस उपाधीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ, इन्द्र मोहन बडौला पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फरनगर, रंजीत कुमार पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ, प्रदीप कुमार मौर्या पुलिस उपाधीक्षक ललितपुर, शुभेन्दु सिंह पुलिस उपाधीक्षक बस्ती, प्रियम राजशेखर पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक सिद्धार्थनगर और विवेक रंजन राय पुलिस उपाधीक्षक बुलन्दशहर बनाया है। इसके साथ ही धर्मेन्द्र सिंह यादव और अरुण कुमार का तबादला दूसरे जिले में कर दिया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।