यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 144 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। इनमें कई जिलों में तैनात सीओ भी शामिल हैं। तबादले को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

UP Police Transfer List: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। आईएएस और पीसीएस के बाद अब पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने कई जिलों के सीओ का ट्रांसफर करते हुए 144 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इतने बड़े स्तर पर हुए तबादले से विभाग में हड़कंप मचा है। ट्रांसफर को लेकर आदेश भी जारी हो गया। इसके अलावा दो अफसरों का तबादला निरस्त कर दिया गया है।

इसमें शोभित कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कानपुर देहात, दिलीप कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मीरजापुर, सुजीत कुमार दुबे पुलिस उपाधीक्षक जनपद अयोध्या, शुभम तोडी पुलिस उपाधीक्षक सम्भल, अतुल कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक महराजगंज, महेन्द्र कुमार शुक्ला पुलिस उपाधीक्षक महोबा, रवि कुमार गुप्ता पुलिस उपाधीक्षक गोण्डा, आशुतोष तिवारी और राजेश सिंह को पुलिस उपाधीक्षक हरदोई, नीलेश मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर, प्रवीण कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक हापुड़, बृजमोहन राय पुलिस उपाधीक्षक एपीटीएस चुनार मीरजापुर, राजेश कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक शाहजहांपुर, ओंकार दत्त तिवारी सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद, कुलदीप कुमार गुप्ता

दिनेश दत्त मिश्र बने बाराबंकी में 10वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक इसके अलावा रामवीर सिंह सहायक सेनानायक 04वीं वाहिनी एसएसएफ मथुरा, शमशेर बहादुर सिंह पुलिस उपाधीक्षक सुलतानपुर, राजीव सिरोही पुलिस उपाधीक्षक मथुरा, रत्नेश सिंह पुलिस उपाधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ, सुनील कुमार सिंह-II पुलिस उपाधीक्षक अम्बेडकरनगर, अजय कुमार-IV पुलिस उपाधीक्षक झांसी, दिनेश दत्त मिश्र सहायक सेनानायक 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी, इमरान अहमद सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद, आशीष प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक आजमगढ़, दीपक दुबे पुलिस उपाधीक्षक बरेली, भूषण वर्मा पुलिस उपाधीक्षक जौनपुर, रविकान्त गौड़ सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, यादवेन्द्र यादव पुलिस उपाधीक्षक बरेली, अनिल कुमार शाही पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फरनगर, मंजय सिंह पुलिस उपाधीक्षक अयोध्या, राजेश कुमार-V पुलिस उपाधीक्षक ललितपुर, अजय सिंह चौहान पुलिस उपाधीक्षक सोनभद्र, पियूष पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर, अरुण कुमार सिंह-VI पुलिस उपाधीक्षक अयोध्या, गौरव सिंह-II पुलिस उपाधीक्षक बिजनौर, आशुतोष कुमार पुलिस उपाधीक्षक रायबरेली बनाया गया है।

मुनेन्द्र पाल सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज इसी तरह गजेन्द्र पाल सिंह पुलिस उपाधीक्षक अमरोहा, रविकान्त पारासर सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, धर्मेन्द्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद, शकील अहमद सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, मुनेन्द्र पाल सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज, शिव नारायन वैश्य सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, विधि भूषण मौर्य पुलिस उपाधीक्षक महोबा, विवेक यादव सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, यादवेन्द्र बहादुर पाल पुलिस उपाधीक्षक मीरजापुर, सुमन कनौजिया, सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा, राजवीर सिंह परिहार पुलिस उपाधीक्षक अमेठी, देव नारायण यादव सहायक सेनानायक 04वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, हर्ष पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक जौनपुर, अंजली कटारिया, पुलिस उपाधीक्षक बुलन्दशहर, किरन पाल सिंह पुलिस उपाधीक्षक फिरोजाबाद, अनिल कुमार सिंह-IV पुलिस उपाधीक्षक बदायूं बनाया गया है।

कुलदीप कुमार पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद इसी तरह हर्षिता तिवारी पुलिस उपाधीक्षक गाजीपुर, अमोद कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक भदोही, प्रज्ञा पाठक सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, अनिल कुमार पुलिस उपाधीक्षक पुलिस अकादमी मुरादाबाद, महेश कुमार सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, अनीता चौहान पुलिस उपाधीक्षक मथुरा, कुलदीप कुमार पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद, शैलेन्द्र कुमार वाजपेयी पुलिस उपाधीक्षक एपीटीसी सीतापुर, श्यामजीत प्रमिला सिंह पुलिस उपाधीक्षक पुलिस अकादमी मुरादाबाद, शशांक शेखर त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक यूपी पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ, राजू कुमार साव पुलिस उपाधीक्षक बाराबंकी, जसवीर सिंह सिरोही पुलिस उपाधीक्षक बाराबंकी, अखिलेश राजन पुलिस उपाधीक्षक यूपी-112 मुख्यालय लखनऊ, अजेन्द्र यादव पुलिस उपाधीक्षक बुलन्दशहर, धीरेन्द्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू गोरखपुर, प्रेम प्रकाश सिंह पुलिस उपाधीक्षक यूपीपीसीएल प्रयागराज, अनिल कुमार पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक बुलन्दशहर, देवी दयाल पुलिस उपाधीक्षक, पीटीसी सीतापुर, रितिक कपूर पुलिस उपाधीक्षक एसीओ मुख्यालय लखनऊ, अनुराग कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जियाउद्दीन अहमद सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर, अनूप कुमार पुलिस उपाधीक्षक बांदा नियुक्त किया गया है।