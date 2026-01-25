माघ पूर्णिमा पर इस एक जिले से प्रयागराज जाएंगे 3 लाख श्रद्धालु, यूपी रोडवेज की बड़ी तैयारी

संक्षेप: रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि माघ मेले में बड़ी संख्या में कानपुर से श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे। 300 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। 25 बसें रिजर्व में रखी जाएंगी। जैसे ही प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ेगी, तत्काल अतिरिक्त बसें लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा।

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में संगम में स्नान के लिए कानपुर सेंट्रल से करीब तीन लाख श्रद्धालुओं के जाने का अनुमान है। इसे देखते हुए रोडवेज प्रबंधन एक फरवरी के अवसर पर 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 300 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इसके लिए छोटे रूटों से कुछ बसें हटाकर लंबी दूरी के मार्गों पर उनके फेरे बढ़ाए जाएंगे। झकरकटी और चुन्नीगंज बस अड्डों से हर आधे घंटे में प्रयागराज के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा रेलवे ने भी आठ स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का संचालन श्रद्धालुओं की भीड़ के अनुसार किया जाएगा।

रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि माघ मेले में बड़ी संख्या में कानपुर से श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 300 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। बस अड्डों पर भीड़ के कारण अव्यवस्था न फैले, इसके लिए 25 बसें रिजर्व में रखी जाएंगी। जैसे ही प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ेगी, तत्काल अतिरिक्त बसें लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

स्पेशल ट्रेनों के रैक तैयार, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कानपुर। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के लिए रैक पहले से रिजर्व कर लिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएसएफ, पीएसी के साथ आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात रहेंगे। प्लेटफार्मों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी।