Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गली के गुंडे जैसी भाषा... नमाजियों को संभल CO की चेतावनी पर भड़के AIMIM के यूपी अध्यक्ष

Mar 13, 2026 06:28 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संभल
share

संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लेकिन पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप कुमार के सख्त लहजे ने सियासी पारी चढ़ा दिया है। यूपी के AIMIM चीफ शौकत अली ने कहा कि उनकी भाषा गली के लफंगे और गुंडे जैसी है।

गली के गुंडे जैसी भाषा... नमाजियों को संभल CO की चेतावनी पर भड़के AIMIM के यूपी अध्यक्ष

यूपी के संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी के बाद अब संभल सीओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सीओ असमोली कुलदीप कुमार अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। जुमा अलविदा को लेकर सदर कोतवाली में बुधवार को आयोजित शांति समिति की बैठक में सीओ का सख्त और तल्ख अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि झगड़ा ईरान और इजरायल के बीच हो रहा है, लेकिन यहां लोग बेवजह उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो जहाज पकड़िए और वहीं ईरान जाकर लड़िए। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीओ के बयान पर गर्मायी सियासत

सीओ के बयान पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।उन्होने कहा कि संभल सीओ कुलदीप सिंह एक पीस मीटिंग में मुसलमानों को धमकाते हुए कहते नज़र आ रहे हैं कि “जिसने रील बनाई है, उसका भी रील बना दूंगा' और 'जिसे सीना पीटना है, वह ईरान चला जाए। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अवैध काम होता है तो उस पर केस दर्ज कीजिए। हमारे देश में संविधान है और अदालत फैसला करेगी। आपको इस तरह की बातें कहने का अधिकार किसने दिया?

सीओ की भाषा गली के गुंडे जैसी- शौकत अली

उन्होने कहा कि आपकी भाषा गली के लुच्चे-लफंगे और क्रिमिनल (गुंडा) जैसी है। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि ऐसी बैठकों का बहिष्कार करना चाहिए। कई लोग सिर्फ अपना नाम और प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। जहां आपको धमकाया जाए, वहां नहीं जाना चाहिए। जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करते हैं।

ये भी पढ़ें:सऊदी अरब से संभल सीओ अनुज चौधरी पर दिया भड़काऊ बयान, वीडियो वायरल होने पर FIR

दरअसल सदर कोतवाली में बुधवार को जुमा अलविदा को लेकर आयोजित बैठक में सीओ कुलदीप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ईरान और इजरायल के बीच के विवाद में यहां के लोगों को बेवजह दखल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि जिसे ज्यादा दिक्कत है, वह जहाज में बैठकर ईरान चला जाए और वहीं से लड़कर वापस आए। सीओ ने स्पष्ट किया कि दो देशों के आपसी झगड़े का असर यदि स्थानीय कानून व्यवस्था पर पड़ा, तो पुलिस प्रशासन बेहद सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने हिदायत दी कि जुमा अलविदा के दौरान किसी भी देश के विरोध में कोई स्लोगन, पट्टी या नारेबाजी नहीं होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:इतनी खुजली है तो ईरान जाओ, व्यवस्था बिगाड़ी तो इलाज कर दूंगा… भड़के संभल सीओ
ये भी पढ़ें:कौन है शारिक साठा? जिसकी जमीन पर बनने जा रहा संभल सीओ का दफ्तर
sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Namaz अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |