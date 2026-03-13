गली के गुंडे जैसी भाषा... नमाजियों को संभल CO की चेतावनी पर भड़के AIMIM के यूपी अध्यक्ष

संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लेकिन पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप कुमार के सख्त लहजे ने सियासी पारी चढ़ा दिया है। यूपी के AIMIM चीफ शौकत अली ने कहा कि उनकी भाषा गली के लफंगे और गुंडे जैसी है।

यूपी के संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी के बाद अब संभल सीओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सीओ असमोली कुलदीप कुमार अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। जुमा अलविदा को लेकर सदर कोतवाली में बुधवार को आयोजित शांति समिति की बैठक में सीओ का सख्त और तल्ख अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि झगड़ा ईरान और इजरायल के बीच हो रहा है, लेकिन यहां लोग बेवजह उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो जहाज पकड़िए और वहीं ईरान जाकर लड़िए। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीओ के बयान पर गर्मायी सियासत सीओ के बयान पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।उन्होने कहा कि संभल सीओ कुलदीप सिंह एक पीस मीटिंग में मुसलमानों को धमकाते हुए कहते नज़र आ रहे हैं कि “जिसने रील बनाई है, उसका भी रील बना दूंगा' और 'जिसे सीना पीटना है, वह ईरान चला जाए। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अवैध काम होता है तो उस पर केस दर्ज कीजिए। हमारे देश में संविधान है और अदालत फैसला करेगी। आपको इस तरह की बातें कहने का अधिकार किसने दिया?

सीओ की भाषा गली के गुंडे जैसी- शौकत अली उन्होने कहा कि आपकी भाषा गली के लुच्चे-लफंगे और क्रिमिनल (गुंडा) जैसी है। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि ऐसी बैठकों का बहिष्कार करना चाहिए। कई लोग सिर्फ अपना नाम और प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। जहां आपको धमकाया जाए, वहां नहीं जाना चाहिए। जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करते हैं।