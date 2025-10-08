भूस्वामी जमीन का मुआवजा अधिकतम बाजार मूल्य पर पाने का हकदार, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि कोई भी भूस्वामी जमीन का मुआवजा अधिकतम बाज़ार मूल्य पर पाने का हकदार है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन मालिक को अब पहले से करीब 18 गुना ज्यादा मुआवजा मिल सकेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जमीन का मालिक अपनी अधिग्रहीत भूमि का अधिकतम बाज़ार मूल्य पर मुआवजा पाने का हकदार है। इसी के साथ कोर्ट ने मिर्जापुर में विद्युत उपकेंद्र के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा 26624 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 17062 रुपये प्रति बिस्वा कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने रूप नारायण व अन्य की याचिका पर दिया है।

मिर्जापुर निवासी याची रूप नारायण की जमीन नटवा गांव में थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए 220 केवी सब स्टेशन के निर्माण के लिए याची की 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कलेक्टर ने अपने अवार्ड में 26,624 रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारित किया था। इस आदेश को संदर्भ न्यायालय ने भी बरकरार रखा।

याची की भूमि पर स्थित एक कुएं के लिए 3,076 रुपये, एक घर के लिए 13,600 रुपये और तीन आम व एक आंवला वृक्ष के लिए 10,680 रुपये का मुआवजा दिया गया था। याची ने इसे चुनौती दी लेकिन विशेष न्यायाधीश मिर्जापुर की अदालत ने मुआवजे को बरकरार रखा। भूस्वामी ने मुआवजे की दर को अपर्याप्त बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता का कहना कि भूस्वामी उच्चतम बाजार मूल्य को दर्शाने वाले बिक्री विलेख के आधार पर मुआवजा पाने का हकदार है।