शहरों के विस्तार को लेकर भू-उपयोग परिवर्तन के नियम होंगे आसान, दरें कम करने की तैयारी

शहरों के विस्तार को लेकर भू-उपयोग परिवर्तन के नियम होंगे आसान, दरें कम करने की तैयारी

संक्षेप:

यूपी के कई शहरों में अब बसावट के लिए जमीनें कम पड़ रहीं हैं। लिहाजा विस्तार के लिए शासन स्तर पर नियमों के सरलीकरण पर मंथन शुरू हो गया है। नई कवायद भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों और दरों को लेकर है।

Feb 08, 2026 12:00 pm ISTPawan Kumar Sharma संजय पांडेय, कानपुर
कानपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों में अब बसावट के लिए जमीनें कम पड़ रहीं हैं। लिहाजा शहरों के विस्तार के लिए शासन स्तर पर नियमों के सरलीकरण पर मंथन शुरू हो गया है। नई कवायद भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों और दरों को लेकर है। इसके लिए गठित की गई कमेटी नियमों में बदलाव करके प्रक्रिया को सुगम बनाने के साथ ही दरों को भी कम किए जाने का मसौदा तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा यह कमेटी गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कर रहे हैं जबकि केडीए और जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) के उपाध्यक्ष और चीफ टाउन प्लानर के अलावा प्रदेश के ग्राम एवं शहरी मुख्य नगर नियोजक भी कमेटी में हैं। कमेटी को यह भी तय करना है कि भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्राधिकरणों से शासन के बीच की जटिल प्रक्रिया को कैसे कम किया जाए। अभी भी जो किसान या डेवलपर्स इसके लिए आवेदन करते हैं उन्हें पहले तो महीनों प्राधिकरणों के ही चक्कर लगाने पड़ते हैं, और प्राधिकरण के बोर्ड से संस्तुति हो भी जाए तो शासन स्तर पर प्रस्ताव लटक जाते हैं। कमेटी की शुक्रवार की देर शाम तक लखनऊ में हुई बैठक में भी कई निर्णय लिए गए।

निर्माण लागत बढ़ने से बढ़ जातीं फ्लैट की कीमतें: कमेटी ने यह भी चर्चा की कि भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव या आवेदन जब लटक जाते हैं तो निर्माण की लागत भी कई गुनी बढ़ जाती है। प्रोजेक्ट और महंगा हो जाता है जिसकी वजह से खरीदारों की पहुंच से बाहर होने लगता है। इसकी मंजूरी मिल भी जाए तो दरें इतनी ज्यादा हैं कि प्रोजेक्ट में प्लॉट या फ्लैट की कीमतें आसमान छूने लगती हैं।

जेके ग्रुप का प्रोजेक्ट कई वर्षों तक लटका रहा

कानपुर में ही जेके ग्रुप का एक प्रोजेक्ट कई वर्षों तक शासन में अटका रहा। निजी तौर पर पीएम आवास बनाने के लिए जरीब चौकी के पास की जमीन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार जरूर की गई मगर भू-उपयोग परिवर्तन न होने से यह प्रोजेक्ट धरा का धरा ही रह गया। काफी प्रयास के बाद भी प्रोजेक्ट को कोई गति नहीं मिल सकी। बाद में जेके ग्रुप ने दूसरा प्रोजेक्ट तैयार किया।

इस मामले में चीफ टाउन प्लानर केडीए मनोज कुमार ने बताया कि भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आसान बनाने और दरें संशोधित करने के लिए नियम बनाने की तैयारी हो रही है। शासन द्वारा गठित की गई कमेटी की तीन बैठकें हो चुकी हैं। अभी मंथन चल रहा है।

मास्टर प्लान एक नजर में

51,233 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगा कानपुर शहर का विस्तार

9,105 हेक्टेयर नए मास्टर प्लान में और जुड़ा शहरीकरण क्षेत्र

22,160 हेक्टेयर इसमें आवासीय भू-उपयोग के लिए निर्धारित

41.50 प्रतिशत क्षेत्र होगा आवासीय, पार्क 18.98 प्रतिशत में

4.72 प्रतिशत होगा व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक भू-उपयोग

01.00 प्रतिशत में राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय होंगे

7.12 प्रतिशत में सामुदायिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं होंगी

9.73 प्रतिशत क्षेत्रफल औद्योगिक भू-उपयोग के लिए होगा

15.41 प्रतिशत क्षेत्रफल जमीन यातायात एवं परिवहन के लिए

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

