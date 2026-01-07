जमीन पैमाइश का खेल खराब; एंटी करप्शन टीम के जाल में फंसे कानूनगो और मुंशी गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के बरेली में राजस्व कानूनगो और उसके निजी मुंशी को किसान से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने जमीन की पैमाइश करने के बदले में यह रिश्वत मांग की थी।

उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत बरेली की एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिरौली क्षेत्र में तैनात एक राजस्व कानूनगो और उसके निजी मुंशी को किसान से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने जमीन की पैमाइश करने के बदले में यह रिश्वत मांग की थी।

पैमाइश के नाम पर मांगी थी 20 हजार की घूस आंवला तहसील के परगना सिरौली में वीरेंद्र पाल सिंह राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के पद पर तैनात हैं। वीरेंद्र पाल सिंह हाल ही में अमीन पद से पदोन्नत होकर कानूनगो बने थे। उन्होंने अपने काम में मदद के लिए मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव वनईया निवासी सर्वेश कुमार को निजी मुंशी के तौर पर रखा हुआ था।

मामला तब शुरू हुआ जब गांव केसरपुर निवासी किसान पंकज ने अपनी कृषि भूमि की पैमाइश कराने के लिए तहसील में प्रार्थना पत्र दिया। सरकारी काम होने के बावजूद राजस्व निरीक्षक वीरेंद्र पाल और उनके मुंशी सर्वेश ने पैमाइश की फाइल आगे बढ़ाने के एवज में पंकज से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

एंटी करप्शन टीम ने बिछाया जाल रिश्वत मांगे जाने से परेशान किसान पंकज ने घुटने टेकने के बजाय इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन यूनिट) बरेली से की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए टीम प्रभारी इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम गठित की गई। योजना के अनुसार, बुधवार को पंकज को रिश्वत की रकम लेकर सिरौली में पानी की टंकी के पास स्थित नलकूप संख्या दो पर बुलाया गया था।

रंगेहाथ गिरफ्तारी और हड़कंप बुधवार दोपहर करीब 1:15 बजे, जैसे ही किसान पंकज ने तय स्थान पर पहुँचकर कानूनगो वीरेंद्र पाल और मुंशी सर्वेश को केमिकल लगे नोटों की गड्डी थमाई, वहां सादे कपड़ों में तैनात एंटी करप्शन की टीम ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। नोट पकड़ते ही आरोपियों के हाथ गुलाबी हो गए, जिससे मौके पर ही रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई। टीम दोनों आरोपियों को तत्काल हिरासत में लेकर भमोरा थाने पहुँची।