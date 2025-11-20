अयोध्या, वाराणसी, मथुरा के साथ बड़े जिलों में हुई रजिस्ट्रियों की होगी जांच, चोरी मिली तो होगा जुर्माना

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLand Registry in Ayodhya, Varanasi, Mathura, and other major districts will be investigated
यूपी के धार्मिक खासकर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन और चित्रकूट के साथ बड़े शहरों में पिछले एक कुछ सालों में हुई रजिस्ट्री की स्क्रूटनी यानी जांच होगी। अगर चोरी मिली तो जुर्माना होगा।

Thu, 20 Nov 2025 06:05 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के धार्मिक खासकर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन और चित्रकूट के साथ बड़े शहरों में पिछले एक कुछ सालों में हुई रजिस्ट्री की स्क्रूटनी यानी जांच कराई जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि कुल कितनी संपत्तियां खरीदी गईं और इन्हें लेने वालों ने स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क कितना जमा किया। यह भी पता लगाया जाएगा कि डीएम सर्किल रेट के आधार पर रजिस्ट्री की जानकारी दी गई है या फिर इसमें किसी तरह का खेल करते हुए राजस्व की चोरी की गई है। हर जिले से पूरी जानकारी मांगी गई है और देखा जा रहा है कि कहीं कोई खेल तो नहीं हुआ है। चोरी मिली तो जुर्माना होगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि संपत्तियों की जांच में एआई का भी सहारा लिया जा रहा है।

धार्मिक व पर्यटन वाले शहरों में खरीद बड़ी

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहतर होने के बाद धार्मिक और पर्यटन वाले शहरों में देश-विदेश के लोगों के आने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इससे होटल, होम स्टे के साथ ही अन्य कारोबार करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे शहरों में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों से भी लोगों ने आकर जमीन खरीदी है। इसीलिए स्टांप विभाग द्वारा रजिस्ट्री की जांच प्रक्रिया में बदलाव किया है। पहले जहां चार साल में इसकी जांच होती थी, वहीं अब इसे तीन माह में ही करने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के ऐसे शहरों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें उनसे पूछा गया है कि उनके जिले में पिछले कुछ सालों में संपत्तियों की कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इससे कितने स्टांप शुल्क की बिक्री हुई और पंजीकरण शुल्क कितना मिला।

अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी

जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि डीएम सर्किल रेट के आधार पर राजस्व मिला है या नहीं। बड़ी संपत्तियों की रजिस्ट्री वाले स्थलों का मौका मुआयना भी कराया जाएगा और रजिस्ट्री के दौरान लगाए गए स्टांप व शुल्क राशि का मिलान कराया जाएगा। इस देखा जाएगा कि इसमें चोरी तो नहीं की गई है। चोरी की पुष्टि होने पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले से शेष राशि की वसूली के नोटिस दी जाएगी। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि इसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है। इसकी पुष्टि होने पर संबंधित विभागी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

पिछले तीन सालों में हुई रजिस्ट्रियां

वर्ष शहर हुई रजिस्ट्रियां

2025 अयोध्या 37323

वाराणसी-- 67097

मथुरा--- 128469

चित्रकूट--- 15221

वर्ष शहर हुई रजिस्ट्रियां

2024 अयोध्या 46266

वाराणसी--- 78078

मथुरा--- 145708

चित्रकूट--- 19894

2023 अयोध्या- 44155

वाराणसी ---69178

मथुरा------- 121772

चित्रकूट ------18547

स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल ने बताया कि धार्मिक शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में संपत्तियों की होने वाली रजिस्ट्री की जांच कराई जा रही है। यह देखा जा रहा है कि संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट के आधार पर स्टांप और शुल्क दिया गया है या नहीं। इसका मकसद किसी को परेशान करने की नहीं है, इससे गड़बड़ी करने वाले चाहे विभागीय अधिकारी हो या फिर कोई और उस पर रोक लगेगी।

