पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे के इन गांवों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक, जल्द शुरू होगा अधिग्रहण

पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण से पहले प्रभावित गांवों में जमीन क्रय-विक्रय की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जिले में तहसील सदर एवं कैंपियरगंज में राजस्व गांवों में प्रभावित गाटो में रोक लगाई गई है। इन गांवों में अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

UP News: पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे (Panipat Gorakhpur Expressway) में जमीन अधिग्रहण से पहले प्रभावित राजस्व गांवों में जमीन क्रय विक्रय एवं धारा 80 के अंतर्गत जमीन को अकृषक दर्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जिले में तहसील सदर एवं कैंपियरगंज में राजस्व गांवों में प्रभावित गाटो में रोक लगाई गई है, इन गांवों में अब एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

सदर तहसील में बढ़नी, फुलवरिया, सियारामपुर, महराजगंज, ठाकुरपुर नं दो, ठाकुरपुर नं एक, खुटहन खास, जंगल नाकिन, जंगल डुमरी नं दो, रामपुर खुर्द, भिस्वां, इस्लामपुर, रामपुर बुजुर्ग, मेहदिया, जमुनिया, पोखरभिन्डा उर्फ चकदाह, समस्तपुर उर्फ मुडिला, कोटवा, खिरिया, आराजी बरवा, रामपुर थवईपार, गम्भीरपुर कम्हरिया, परसुरामपुर, सोनराइच उर्फ बड़ागांव एवं तहसील कैम्पियरगंज में लक्ष्मीपुर (पचवारा), लक्ष्मीपुर (भारीवैसी), मखनहा, ठकुरापार, भरोहिया, गंगापार, रामपुर कैथवलिया, बेलघाट बुजुर्ग, रमवापुर, दोनफा, भईयाराम, जरहद, नयनसर, हिरूवा, बढ़या, चैक माफी, र्भुइंधरपुर, साखी, तालकोमर, कानापार, निबा, कन्दरखावा में रोक लगाई गई है।

पानीपत एक्सप्रेसवे को जल्द शुरू होगा अधिग्रहण, रजिस्ट्री पर रोक एनएचएआई के पत्र के अनुसार पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए प्रभावित राजस्व गांवों में जमीन अधिग्रहण होना है। संबंधित गांवों में धारा 80 एवं जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है।

इस मामले में एसएसओ हिमांशु वर्मा ने बताया कि एनएचएआई के पत्र के अनुसार पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए प्रभावित राजस्व गांवों में जमीन अधिग्रहण होना है। संबंधित गांवों में धारा 80 एवं जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है।

747 किमी लंबा होगा एक्सप्रेसवे पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 747 किमी है। सिद्धार्थनगर से आगे बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ होते हुए आगे बनेगा। संतकबीरनगर के 20.25 किमी के बाद 280 मीटर का एरिया गोरखपुर का कवर होगा।

मुरादाबाद के तीन जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे मुरादाबाद मंडल के तीन जिलों से होकर गुजरेगा। एनएचएआई के स्थानीय टीम को मुरादाबाद और बरेली मंडल के क्षेत्र में निर्माण की औपचारिक जिम्मेदारी निभानी है। विभाग की ओर से इसके लिए चयनित गांवों की सूची तैयार कर ली गई है। दोनों मंडल में 1232 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की तैयारी है।