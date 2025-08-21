महाभारत के ‘महाराज शांतनु’ की जमीन पर हो गया कब्जा, कानपुर डीएम से लगाई गुहार

महाभारत के ‘महाराज शांतनु’ यानी अभिनेता संजय शुक्ला की जमीन पर कब्जा हो गया है। संजय शुक्ला गुरुवार को अपनी गुहार लेकर डीएम के जनता दर्शन में पहुंचे और पैतृक जमीन को मुक्त कराने की गुहार लगाई। डीएम ने तत्काल एसडीएम सदर को जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को जनता दर्शन के दौरान उस समय अलग नजारा देखने को मिला जब लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में महाराजा शांतनु का किरदार निभाने वाले अभिनेता संजय शुक्ला उर्फ ऋषभ शुक्ला अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। परदे पर शाही किरदार निभाने वाले संजय इस बार किसी अभिनय के लिए नहीं, बल्कि अपने पैतृक भूखंड पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत लेकर जिलाधिकारी से मिलने आए थे। उन्होंने पैतृक जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को तुरंत जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

घाटमपुर गुजैला के मूल निवासी संजय शुक्ला वर्तमान समय में मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम में रह रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को बताया कि उनके पिता स्वर्गीय श्याम नारायण शुक्ला उर्सला अस्पताल में सर्जन थे। उन्होंने वर्ष 1969 में दहेली सुजानपुर क्षेत्र में भूखंड खरीदा था। उनकी इच्छा थी कि इस ज़मीन पर गरीबों के लिए अस्पताल बनाया जाए। लेकिन असमय निधन के कारण यह सपना अधूरा ही रह गया। अब वे अपने भाई के साथ मिलकर उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं।