Land of Mahabharat's 'Maharaja Shantanu' has been encroached, plea made to Kanpur DM महाभारत के ‘महाराज शांतनु’ की जमीन पर हो गया कब्जा, कानपुर डीएम से लगाई गुहार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLand of Mahabharat's 'Maharaja Shantanu' has been encroached, plea made to Kanpur DM

महाभारत के ‘महाराज शांतनु’ की जमीन पर हो गया कब्जा, कानपुर डीएम से लगाई गुहार

महाभारत के ‘महाराज शांतनु’ यानी अभिनेता संजय शुक्ला की जमीन पर कब्जा हो गया है। संजय शुक्ला गुरुवार को अपनी गुहार लेकर डीएम के जनता दर्शन में पहुंचे और पैतृक जमीन को मुक्त कराने की गुहार लगाई। डीएम ने तत्काल एसडीएम सदर को जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

Yogesh Yadav कानपुर, प्रमुख संवाददाताThu, 21 Aug 2025 09:00 PM
share Share
Follow Us on
महाभारत के ‘महाराज शांतनु’ की जमीन पर हो गया कब्जा, कानपुर डीएम से लगाई गुहार

कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को जनता दर्शन के दौरान उस समय अलग नजारा देखने को मिला जब लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में महाराजा शांतनु का किरदार निभाने वाले अभिनेता संजय शुक्ला उर्फ ऋषभ शुक्ला अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। परदे पर शाही किरदार निभाने वाले संजय इस बार किसी अभिनय के लिए नहीं, बल्कि अपने पैतृक भूखंड पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत लेकर जिलाधिकारी से मिलने आए थे। उन्होंने पैतृक जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को तुरंत जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

घाटमपुर गुजैला के मूल निवासी संजय शुक्ला वर्तमान समय में मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम में रह रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को बताया कि उनके पिता स्वर्गीय श्याम नारायण शुक्ला उर्सला अस्पताल में सर्जन थे। उन्होंने वर्ष 1969 में दहेली सुजानपुर क्षेत्र में भूखंड खरीदा था। उनकी इच्छा थी कि इस ज़मीन पर गरीबों के लिए अस्पताल बनाया जाए। लेकिन असमय निधन के कारण यह सपना अधूरा ही रह गया। अब वे अपने भाई के साथ मिलकर उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर बदमाशों का धावा, नकदी समेत 26 लाख की लूट

उन्होंने कहा कि लंबे समय से मुंबई में रहने के कारण वे बीच-बीच में कभी कभार ही यहां आते थे और इस ज़मीन को देख पाते थे। हाल ही में जब वे आए तो कुछ लोगों ने उन्हें अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करने से रोक दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने जमीन पर जबरन अपना कब्जा बताते हुए यहां से जाने का दबाव बनाया। यह स्थिति उनके लिए बेहद दुखदायक है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वे अपने पिता की स्मृति में गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए जमीन उनके लिए बेहद जरूरी है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शिकायत सुनने के बाद कहा कि प्रकरण के संबंध में एसडीएम सदर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

Kanpur DM Kanpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |