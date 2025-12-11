Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLand of builders who fail to construct houses in township projects will be seized, Yogi government decision
टाउनशिप योजना में मकान न बनाने वाले बिल्डरों की जब्त होगी जमीन, योगी सरकार का फैसला

संक्षेप:

यूपी में टाउनशिप योजना में मकान न बनाने वाले बिल्डरों की जब्त जमीन होगी।योगी सरकार ने मकान बना कर न देने वाले की बंधक रखी गई 10 प्रतिशत भूमि को जब्त करने का फैसला किया है।

Dec 11, 2025 07:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में लाइसेंस लेने के बाद मकान बना कर न देने वाले की बंधक रखी गई 10 प्रतिशत भूमि को जब्त करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है।

योगी सरकार शहरी लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 और 2014 में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति लेकर आई थी। इस योजना में कुल 40 बिल्डरों को लाइसेंस दिया गया। इनमें से मात्र पांच परियोजनाएं पूरी हुई, 28 चल रही हैं और सात परियोजनाएं निष्क्रिय हैं। आवास विभाग ने इस नीति के तहत योजना को पूरा न करने वाले और लापरवाह बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने की नीति तय की है। शासनादेश के मुताबिक निष्क्रिय सात परियोजनाओं के बारे में फैसला किया गया है कि इनके द्वारा बंधक रखी गई 10 प्रतिशत भूमि जब्त की जाएगी। जिनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं या किए जाएंगे उनसे नीति के अंतर्गत दी गई सुविधाएं व रियायतें भी वापस ली जाएंगी।

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2005 में दी गई अनुमति में एलाईंस प्रमोटर्स गाजियाबाद का लाइसेंस निरस्तीकरण की सूचना दी गई, ओपस बिल्डटेक गाजियाबाद को शोकॉज नोटिस जारी व रतन पर्श्वनाथ डवल्पर्स कानपुर का लाइसेंस निरस्तीकरण की सूचना जारी की गई है। वर्ष 2014 में दी गई अनुमति में सामिया बिल्डर्स गोंडा शोकॉज नोटिस जारी, तुलसियानी कंसट्रक्शन प्रालि लखनऊ का लाइसेंस निरस्त व एमवीआर हाउसिंग कानपुर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा एंडीज टाउन प्लानर्स प्रालि लखनऊ का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में चल रहा है।

इसके साथ ही चालू परियोजनाओं को पूरा करने का मौका दे दिया गया है। भूमि जुटाव न हो पाने की स्थिति में न्यूनतम 12.5 एकड़ भूमि पर टाउनशिप बसाने की अनुमति दी गई है। लाइसेंस लेने वाले बिल्डरों को इसके लिए संशोधित डीपीआर देते हुए नए सिरे से करार करना होगा। संशोधित डीपीआर देने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। भूमि की व्यवस्था बिल्डरों को स्वयं करनी होगी और इसके अंदर जरूरी सुविधाएं उन्हें ही देनी होगी। भूमि लेने के बाद भू-उपयोग परिवर्तन कराने के लिए विकास प्राधिकरणों के पास जाना होगा और वे बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखेंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
