टाउनशिप योजना में मकान न बनाने वाले बिल्डरों की जब्त होगी जमीन, योगी सरकार का फैसला

संक्षेप: यूपी में टाउनशिप योजना में मकान न बनाने वाले बिल्डरों की जब्त जमीन होगी।योगी सरकार ने मकान बना कर न देने वाले की बंधक रखी गई 10 प्रतिशत भूमि को जब्त करने का फैसला किया है।

योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में लाइसेंस लेने के बाद मकान बना कर न देने वाले की बंधक रखी गई 10 प्रतिशत भूमि को जब्त करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है।

योगी सरकार शहरी लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 और 2014 में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति लेकर आई थी। इस योजना में कुल 40 बिल्डरों को लाइसेंस दिया गया। इनमें से मात्र पांच परियोजनाएं पूरी हुई, 28 चल रही हैं और सात परियोजनाएं निष्क्रिय हैं। आवास विभाग ने इस नीति के तहत योजना को पूरा न करने वाले और लापरवाह बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने की नीति तय की है। शासनादेश के मुताबिक निष्क्रिय सात परियोजनाओं के बारे में फैसला किया गया है कि इनके द्वारा बंधक रखी गई 10 प्रतिशत भूमि जब्त की जाएगी। जिनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं या किए जाएंगे उनसे नीति के अंतर्गत दी गई सुविधाएं व रियायतें भी वापस ली जाएंगी।

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2005 में दी गई अनुमति में एलाईंस प्रमोटर्स गाजियाबाद का लाइसेंस निरस्तीकरण की सूचना दी गई, ओपस बिल्डटेक गाजियाबाद को शोकॉज नोटिस जारी व रतन पर्श्वनाथ डवल्पर्स कानपुर का लाइसेंस निरस्तीकरण की सूचना जारी की गई है। वर्ष 2014 में दी गई अनुमति में सामिया बिल्डर्स गोंडा शोकॉज नोटिस जारी, तुलसियानी कंसट्रक्शन प्रालि लखनऊ का लाइसेंस निरस्त व एमवीआर हाउसिंग कानपुर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा एंडीज टाउन प्लानर्स प्रालि लखनऊ का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में चल रहा है।