Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLand mafia son beats youth with belt and slippers takes out procession on road
VIDEO: भूमाफिया के बेटे ने युवक को बेल्ट और चप्पल से पीटा, सड़क पर निकाला जुलूस

VIDEO: भूमाफिया के बेटे ने युवक को बेल्ट और चप्पल से पीटा, सड़क पर निकाला जुलूस

संक्षेप:

कानपुर के भूमाफिया लाली शुक्ला के बेटे आयुष शुक्ला की दबंगई का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक युवक को बुरी तरह से पीट रहा है।  बेल्ट से 17 बार और चप्पल से 10 बार मारा गया। साथ ही युवक का सड़क पर जुलूस भी निकाला। 

Dec 16, 2025 10:22 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर बीफार्मा छात्र को नग्न कर बेरहमी से पीटने और जूते चटवाने वाले भूमाफिया लाली शुक्ला के बेटे आयुष शुक्ला की दबंगई का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह, उसका चचेरा भाई और एक साथी युवक को बुरी तरह से पीट रहा है। 48 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा कि बेल्ट से 17 बार और चप्पल से 10 बार मारा गया। साथ ही युवक का सड़क पर जुलूस भी निकाला। फिर धमकी देकर भगा दिया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कल्याणपुर का रहने वाला भूमाफिया लाली शुक्ला का बेटा आयुष शुक्ला भी दबंग किस्म का है। अब उसका एक और वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह एक युवक को पकड़कर सड़क पर चल रहा और बेल्टों से मार रहा। उसके साथ में चचेरा भाई तुषार और एक अन्य युवक है। वह बार-बार युवक से कह रहा कि कितनी पीता है... कितनी पीता है। मार गोली... गोली मार। कुछ देर बाद दूसरा युवक उससे बेल्ट लेता है और वह मारना शुरू कर देता है। इसी बीच तीसरा साथी अपनी चप्पल उतारकर युवक को मारने लगता है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि वीडियो कब का है, यह पता नहीं चल पा रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तक कोई तहरीर भी नहीं मिली है। फिर भी वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

ये भी पढ़ें:महिलाओं ने युवती को जमीन पर गिराकर डंडों से पीटा, तमाशा देखती रही पुलिस

एक साल पहले छात्र को भी बेरहमी से पीटा था

आयुष ने तुषार और साथियों के साथ मिलकर एक साल पहले बीफार्मा छात्र को बुरी तरह से पीटा था। मारते-मारते उसके कपड़े तक उतार दिए थे। चेहरे पर जूता रगड़ने के साथ ही चटवाया भी था। छात्र लखनऊ के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है। एक सप्ताह पहले वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने छात्र को लखनऊ से बुलाकर तहरीर ली थी। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर आयुष, तुषार और उसके साथियों को गिरफ्तार भी किया था। सात साल से कम सजा के चलते आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आयुष शुक्ला के पिता लाली शुक्ला पर कई मामले दर्ज हैं। ऑपरेशन महाकाल के दौरान भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |