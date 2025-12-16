VIDEO: भूमाफिया के बेटे ने युवक को बेल्ट और चप्पल से पीटा, सड़क पर निकाला जुलूस

संक्षेप: कानपुर के भूमाफिया लाली शुक्ला के बेटे आयुष शुक्ला की दबंगई का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक युवक को बुरी तरह से पीट रहा है। बेल्ट से 17 बार और चप्पल से 10 बार मारा गया। साथ ही युवक का सड़क पर जुलूस भी निकाला।

यूपी के कानपुर बीफार्मा छात्र को नग्न कर बेरहमी से पीटने और जूते चटवाने वाले भूमाफिया लाली शुक्ला के बेटे आयुष शुक्ला की दबंगई का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह, उसका चचेरा भाई और एक साथी युवक को बुरी तरह से पीट रहा है। 48 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा कि बेल्ट से 17 बार और चप्पल से 10 बार मारा गया। साथ ही युवक का सड़क पर जुलूस भी निकाला। फिर धमकी देकर भगा दिया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

कल्याणपुर का रहने वाला भूमाफिया लाली शुक्ला का बेटा आयुष शुक्ला भी दबंग किस्म का है। अब उसका एक और वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह एक युवक को पकड़कर सड़क पर चल रहा और बेल्टों से मार रहा। उसके साथ में चचेरा भाई तुषार और एक अन्य युवक है। वह बार-बार युवक से कह रहा कि कितनी पीता है... कितनी पीता है। मार गोली... गोली मार। कुछ देर बाद दूसरा युवक उससे बेल्ट लेता है और वह मारना शुरू कर देता है। इसी बीच तीसरा साथी अपनी चप्पल उतारकर युवक को मारने लगता है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि वीडियो कब का है, यह पता नहीं चल पा रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तक कोई तहरीर भी नहीं मिली है। फिर भी वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।