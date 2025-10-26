Hindustan Hindi News
प्रॉपर्टी कब्जाने भोर में बुलडोजर ले आए भू-माफिया, गिरा दी बाउंड्रीवाल; विरोध पर चलाई गोलियां

संक्षेप: मामला, गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ले का है। आरोप है कि रविवार को भोर में चार बजे भूमाफियाओं ने कब्जे की नीयत से एक व्यक्ति की संपत्ति पर हमला बोल दिया। वे बुलडोजर लेकर पहुंचे और संपत्ति की बाउंड्री दीवार तोड़ डाली। विरोध पर फायरिंग भी की।

Sun, 26 Oct 2025 01:24 PMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में रविवार को भोर होते ही भू-माफियाओं का तांडव देखने को मिला। यहां एक शख्स की प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए भूमाफिया बुलडोजर लेकर आए। उन्होंने प्रॉपर्टी की बाउंड्रीवाल को तोड़ डाला। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनकी ओर से विरोध हुआ तो भूमाफियाओं ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। उनका दावा है कि भू-माफियाओं की फायरिंग में वे बाल-बाल बचे। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मामला, गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ले का है। आरोप है कि रविवार को भोर में चार बजे भूमाफियाओं ने कब्जे की नीयत से एक व्यक्ति की संपत्ति पर हमला बोल दिया। बुलडोजर लेकर पहुंचे हमलावरों ने संपत्ति की बाउंड्री दीवार तोड़ डाली। विरोध पर फायरिंग भी की। पीड़ित तरुणीश कुमार देव मिर्जापुर मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पैतृक संपत्ति पर लंबे समय से कुछ लोग कब्जा करने की फिराक में हैं। इससे पहले भी ये लोग कई बार घर पर हमला कर चुके हैं। यही नहीं उन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की थी। तरुणीश के मुताबिक इस मामले में मुकदमा दर्ज है।

तरुणीश ने आरोप लगाया कि रविवार की भोर में करीब 4:10 बजे ये लोग लोग 10–15 साथियों के साथ बुलडोजर लेकर आए और बाउंड्री गिराने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो हमलावरों ने ईंट-पत्थर फेंकते हुए फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से भागे। इस दौरान आरोपियों ने लोहे के एंगल और वेल्डिंग का सामान लूट लिया। घटना में संपत्ति पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पीड़ित ने बताया कि उसकी जान को गंभीर खतरा है।

आरोपी किसी भी समय उसकी हत्या कर सकते हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी राजघाट ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

