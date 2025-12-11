Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsland consolidation process which had been pending for years has been completed 25 villages across 17 districts
प्रयागराज, उन्नाव, बरेली, मिर्जापुर समेत 17 जिलों के 25 गांवों में पूरी हो गई वर्षों से लटकी चकबंदी प्रक्रिया

संक्षेप:

17 जिलों के 25 गांवों में सालों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दो गांवों में तो 58 व 53 वर्षों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया भी पूरी की गई है। चकबंदी आयुक्त डा. हृषिकेश भास्कर याशोद ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

Dec 11, 2025 10:43 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी के 17 जिलों के 25 गांवों में सालों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दो गांवों में तो 58 व 53 वर्षों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया भी पूरी की गई है। चकबंदी आयुक्त डा. हृषिकेश भास्कर याशोद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जिलों बस्ती, संतकबीरनगर, देवरिया, कानपुर नगर, प्रयागराज, उन्नाव, मऊ, आजमगढ़, लखीमपुरखीरी, कन्नौज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और सोनभद्र के 25 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराते हुए स्वीकृति दे दी गई है।

आजमगढ़ के गांव उबारपुर व लखमीपुर में 30 दिसंबर 1967 को चकबंदी प्रक्रिया गजट की गई थी, लेकिन अभिलेख गायब होने से प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। इससे 58 सालों से चकबंदी प्रक्रिया लटकी थी। ग्राम गहजी आजमगढ़ में 8 मई 1972 को चकबंदी प्रक्रिया गजट की गई थी, उसके बाद गांववासियों के बीच सामान्जस्य न होने से इसमें गतिरोध बना रहा।

गांव के एक पक्ष ने वर्ष 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा किया। स्थगन वर्ष 2019 तक समाप्त होने के बाद वाद का निस्तारण कराकर नियमानुसार कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। गांव में चकबंदी प्रक्रिया 53 वर्षों से विलंबित थी। चकबंदी आयुक्त के बीच ग्रामवासियों के बीच सामान्जस्य स्थापित कराते हुए उनके सहयोग से नया अभिलेख तैयार कराकर चकबंदी कार्यों को धारा-52(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन के लिए प्रस्ताव भेजा। इसके आधार पर दोनों गांवों में धारा-52(1) का प्रख्यापन कर, चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराई।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
