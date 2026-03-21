यूपी के इस नए एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया में चूक, खामियाजा भुगत रहे 46 गांवों के लोग

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय से तहसील कैंपियरगंज और सदर के प्रथम एवं द्वितीय के सभी सब रजिस्ट्रार को 23 फरवरी को आदेश भेजा गया। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग गई। इससे लोग तो परेशान हैं ही, राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। करीब एक महीने बाद भी आराजी नंबर नहीं मांगे गए।

UP News: पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे में जमीन के अधिग्रहण प्रक्रिया में हुई एक भूल का खामियाजा जिले के 46 गांवों के लोग भुगत रहे हैं। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की ओर से सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में भेजे गए आदेश में आराजी नंबरों की सूची संलग्न नहीं हुई। इस कारण प्रभावित गाटों के बजाए इन गांवों की पूरी जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग गई है। काश्तकारों को सही जानकारी भी नहीं दी जा रही है।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय से तहसील कैंपियरगंज एवं सदर के प्रथम एवं द्वितीय के सभी सब रजिस्ट्रार को 23 फरवरी को आदेश भेजा गया है, जिसके बाद जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग गई। इससे लोग परेशान हैं, जबकि राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। करीब एक माह बाद भी रजिस्ट्री कार्यालयों से पत्र भेजकर आराजी नंबर नहीं मांगे गए, जबकि आदेश में लिखा गया है कि संबंधित गांवों के आराजी नंबरान के क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाए। वहीं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में तहसील सदर के प्रभावित 12 राजस्व गांवों के प्रभावित गाटों की भी रजिस्ट्री रोकी गई है। इस मामले में कैंपियरगंज तहसील के अधिवक्ता गोविंद शरण पाठक ने बताया कि उन्होंने दो दस्तावेज लिख दिया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकारियों को पत्राच्चार कराकर आदेश में सुधार कराना चाहिए।

इन 46 गांवों की रजिस्ट्री पर है रोक सदर तहसील में बढ़नी, फुलवरिया, सियारामपुर, महराजगंज, ठाकुरपुर नं दो, ठाकुरपुर नं एक, खुटहन खास, जंगल नाकिन, जंगल डुमरी नं दो, रामपुर खुर्द, भिस्वां, इस्लामपुर, रामपुर बुजुर्ग, मेहदिया, जमुनिया, पोखरभिन्डा उर्फ चकदाह, समस्तपुर उर्फ मुडिला, कोटवा, खिरिया, आराजी बरवा, रामपुर थवईपार, गम्भीरपुर कम्हरिया, परसुरामपुर, सोनराइच उर्फ बड़ागांव और तहसील कैम्पियरगंज में लक्ष्मीपुर (पचवारा), लक्ष्मीपुर , मखनहा, ठकुरापार, भरोहिया, गंगापार, रामपुर कैथवलिया, बेलघाट बुजुर्ग, रमवापुर, दोनफा, भईयाराम, जरहद, नयनसर, हिरूवा, बढ़या, चैक माफी, र्भुइंधरपुर, साखी, तालकोमर, कानापार, निबा, कन्दरखावा में जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है।

क्या बोले प्रभावित लोग गोरखपुर के कूड़ाघाट क्षेत्र के रहने वाले विश्वंभर नाथ जायसवाल ने बताया कि उन्हें नयनसर में जमीन खरीदनी है। भुगतान करने के बाद पता चला कि रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। यह भी पता नहीं चल रहा कि रोक कब तक रहेगी? वहीं कैंपियरगंज क्षेत्र के भईयाराम के रहने वाले अनूप सिंह ने बताया कि उनकी जमीन एक्सप्रेसवे के एलाइन्मेंट से करीब 600 मीटर दूर है, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इस रजिस्ट्री के नहीं होने से उनका नुकसान हो रहा है।

क्या बोले सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार, सदर द्वितीय प्रसेनजीत सिंह ने बताया कि आदेश में संबंधित आराजी नंबरों की सूची नहीं है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय से मौखिक रूप से सूची मांगी गई है। वहीं कैंपियरगंज के सब रजिस्ट्रार चित्रकूट ने बताया कि जो पत्र आया है, उसमें आराजी नंबरों की सूची संलग्न नहीं है। इस कारण तहसील के 22 राजस्व गांवों की संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है।