मध्यस्थता और सुलह से निपटाए जाएं भूमि अधिग्रहण मामले, हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि भूमि​ अधिग्रहण मामलों को मध्यस्थता और सुलह से निपटाया जाना चाहिए। मुआजवा बढ़ाने की मांग के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत पर्याप्त और प्रभावी वैधानिक वैकल्पिक उपाय मौजूद है तो पहले प्रकरण को वहां ले जाना चाहिए।

Thu, 16 Oct 2025 10:55 PMDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
लाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि भूमि​ अधिग्रहण मामलों को मध्यस्थता और सुलह से निपटाया जाना चाहिए। मुआजवा बढ़ाने की मांग के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत पर्याप्त और प्रभावी वैधानिक वैकल्पिक उपाय मौजूद है तो पहले प्रकरण को वहां ले जाना चाहिए। हाईकोर्ट में सीधे याचिका दा​खिल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने रामशंकर यादव और एक अन्य की याचिका पर दिया है। हाथरस निवासी याचियों की जमीन इकबालपुर के गौसगंज गांव में है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए याचियों की जमीन का अ​धिग्रहण कर लिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट/मध्यस्थ की ओर से मुआवजा रा​शि चार हजार रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई। याचियों ने इसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी।

याचियों के अ​धिवक्ता ने कहा कि मध्यस्थ ने डिप्टी रजिस्ट्रार स्टाम्प के पत्र में उल्लिखित उच्च दर साढ़े 14 हजार रुपये और 12 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर को अनदेखा करते हुए मनमाने ढंग से केवल चार हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर तय की गई है। यह न्यायिक निर्देशों की अवहेलना है। याचियों की मुआवजा रा​शि उच्च दर के अनुसार बढ़ाई जानी चाहिए। सरकारी वकील ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याची मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं। मुआवजे की अपर्याप्तता का निर्धारण करना या साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना रिट क्षेत्राधिकार का कार्य नहीं है। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि याचियों की शिकायत न्यायिक निर्देशों के गैर अनुपालन के संदर्भ में नहीं बल्कि मुआवज़े की मात्रा को लेकर है। इसके लिए वैक​ल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ ने न्याय प्रक्रिया का पालन किया, सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और एक तर्कसंगत आदेश किया है।