बिहार में बनेगी लालू के बेटे तेजस्वी की सरकार, योगी के मंत्री ओपी राजभर का दावा, कारण भी बताया

संक्षेप: यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सोमवार को दावा किया कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। राजभर ने कहा कि एनडीए वहां सत्ता से बाहर होने जा रहा है। उन्होंने इसका कारण भी बताया है।

Mon, 10 Nov 2025 02:23 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए में शामिल सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। ओपी राजभर ने सोमवार को दावा किया कि बिहार में एनडीए सत्ता से बाहर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। इसका कारण भी राजभर ने बताया है। राजभर ने कहा कि बिहार में जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो राजद की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि इस बार भी 60 प्रतिशत के ऊपर वोटिंग हुई है तो राजद की सरकार बननी चाहिए।

राजभर ने अपने दावे के पीछे तर्क दिया कि मैंने एक दिन गूगल पर देखा कि जब भी ज्यादा मतदान हुआ है बिहार में राजद की सरकार बनी है। कहा कि वहां बहुत घाचपेच है। ओवैसी भी राजद के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीके (प्रशांत किशोर) सभी के खिलाफ हैं। जनता का मन मिजाज कोई नहीं भांप पा रहा है। जनता चुपचाप है और नेता केवल बोल रहे हैं।

बिहार में दो चरणों में मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर यानी कल होगा। पहले चरण में करीब 65 प्रतिशत मतदान हुआ है। इतना मतदान बिहार में किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में अभी तक कभी नहीं हुआ था। ज्यादा मतदान को सत्ता के खिलाफ भी माना जाता रहा है।

राजभर के दावे को टटोलें तो वोटिंग में बढ़ोतरी पर राजद की सरकार बनती रही है। 1990 में पहली बार जब लालू यादव सत्ता में आए तो मतदान प्रतिशत 62.04% रहा, जो 60% से ऊपर था। अगली बार 1995 में भी 61.79% वोटिंग हुई और उनकी सत्ता बरकरार रही। 2000 में यह प्रतिशत और बढ़कर 62.57% तक पहुंच गया। इस बार भी लालू की सत्ता में वापसी हुई। हालांकि इस बार पहले पहले चरण की ही वोटिंग हुई है। वोटिंग की असली तस्वीर 11 नवंबर के मतदान के बाद ही सामने आएगी।