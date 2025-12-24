अतीक अहमद गैंग का लल्ला गद्दी माफिया घोषित, अशरफ के करीबी की अब कड़ी निगरानी

संक्षेप: माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम के करीबी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी को माफिया घोषित कर दिया है। लल्ला गद्दी पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। प्रशासन ने उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया है।

पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम के करीबी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी को माफिया घोषित कर दिया है। लल्ला गद्दी पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। प्रशासन ने उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया है। पुलिस के अनुसार बारादरी न चक महमूद नगर, काकर टोला निवासी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी पुत्र अहमद अली पर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मारपीट, गाली-गलौज और रंगदारी की मांग और हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं।

प्रभारी निरीक्षक बिथरी चैनपुर की आख्या के आधार पर लल्ला गद्दी को जनपद स्तर पर माफिया चिन्हिकरण संख्या म-15/2025 के तहत दर्ज किया गया है। थाना बिथरी चैनपुर में उसे ‘अपराध माफिया’ की श्रेणी में रखते हुए उसकी गतिविधियों पर चौबीसों घंटे निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि माफिया घोषित होने के बाद उसकी संपत्ति, आर्थिक स्रोतों और नेटवर्क की भी गहन जांच की जाएगी।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लल्ला गद्दी का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर और लंबा है। वर्ष 2009 में उसके खिलाफ थाना बारादरी में हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके बाद उस पर अवैध हथियार रखने, रंगदारी मांगने और घर में घुसकर मारपीट करने के कई मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2019 में उस पर छेड़छाड़ और बाल संरक्षण कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।

वर्ष 2023 में बिथरी चैनपुर थाने में जबरन वसूली और जेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 2024 में उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम लगाया गया। वर्ष 2025 में भी उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माफिया घोषित किए जाने के बाद लल्ला गद्दी की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी।