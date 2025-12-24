Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLalla Gaddi close associate Saddam brother-in-law of Atiq Ahmed s brother Ashraf has been declared a mafia mafia
अतीक अहमद गैंग का लल्ला गद्दी माफिया घोषित, अशरफ के करीबी की अब कड़ी निगरानी

अतीक अहमद गैंग का लल्ला गद्दी माफिया घोषित, अशरफ के करीबी की अब कड़ी निगरानी

संक्षेप:

माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम के करीबी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी को माफिया घोषित कर दिया है। लल्ला गद्दी पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। प्रशासन ने उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया है।

Dec 24, 2025 12:31 pm ISTYogesh Yadav बरेली। वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम के करीबी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी को माफिया घोषित कर दिया है। लल्ला गद्दी पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। प्रशासन ने उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया है। पुलिस के अनुसार बारादरी न चक महमूद नगर, काकर टोला निवासी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी पुत्र अहमद अली पर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मारपीट, गाली-गलौज और रंगदारी की मांग और हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रभारी निरीक्षक बिथरी चैनपुर की आख्या के आधार पर लल्ला गद्दी को जनपद स्तर पर माफिया चिन्हिकरण संख्या म-15/2025 के तहत दर्ज किया गया है। थाना बिथरी चैनपुर में उसे ‘अपराध माफिया’ की श्रेणी में रखते हुए उसकी गतिविधियों पर चौबीसों घंटे निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि माफिया घोषित होने के बाद उसकी संपत्ति, आर्थिक स्रोतों और नेटवर्क की भी गहन जांच की जाएगी।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज में सरेराह हत्या में अतीक अहमद का गैंग शामिल? चौकी इंचार्ज सस्पेंड

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लल्ला गद्दी का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर और लंबा है। वर्ष 2009 में उसके खिलाफ थाना बारादरी में हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके बाद उस पर अवैध हथियार रखने, रंगदारी मांगने और घर में घुसकर मारपीट करने के कई मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2019 में उस पर छेड़छाड़ और बाल संरक्षण कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।

वर्ष 2023 में बिथरी चैनपुर थाने में जबरन वसूली और जेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 2024 में उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम लगाया गया। वर्ष 2025 में भी उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माफिया घोषित किए जाने के बाद लल्ला गद्दी की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

गौरतलब है कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य पर बड़ी चोट की गई। इसी दौरान अतीक और अशरफ भी मारे गए। अतीक का एक बेटा भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया।