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Lalitpur News: प्रेमी की आत्महत्या में वांछित युवती गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: मड़ावरा की कोतवाली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में युवती सपना को गिरफ्तार किया। 16 जुलाई को राजेन्द्र झां ने अपने घर में आत्महत्या की थी, जिसकी जांच में सपना की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया।

Lalitpur News: प्रेमी की आत्महत्या में वांछित युवती गिरफ्तार

Lalitpur News: मड़ावरा। कोतवाली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में वांछित युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई के लिए उसको न्यायालय में पेश किया। जहां से उसको जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेई के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी मड़ावरा आलोक कुमार अग्रहरि के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मड़ावरा पुलिस ने प्रेमी की आत्महत्या के मामले में वांछित चल रही युवती सपना पुत्री भारतदास निवासी ग्राम बहादुरपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई की रात साबिर कॉलोनी निवासी राजेन्द्र झां ने अपने किराये के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

जांच में सामने आया कि मृतक और उसकी प्रेमिका सपना के बीच रुपये-पैसों तथा शराब पीने को लेकर अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी। विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर सपना की संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान निरीक्षक कृष्ण देव यादव, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, महिला कांस्टेबल बबिता, महिला कांस्टेबल शिवानी तथा कांस्टेबल अशेन्द्र कुमार पुलिस टीम में शामिल रहे।

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