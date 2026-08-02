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Lalitpur News: तीन साल बाद भी नहीं निकला नलों से पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: फोटो- 8कैप्सन- शिकायत करने तहसील पहुंचे ग्रामीणजनतीन साल बाद भी नहीं निकला नलों से पानीपेयजल संकट से जूझ रहे कुर्रट ग्राम पंचायत के ग्रामीणमड़ावरा। आका

Lalitpur News: तीन साल बाद भी नहीं निकला नलों से पानी

Lalitpur News: मड़ावरा। आकांक्षी ब्लॉक के वनांचल स्थित कुर्रट गांव में जल जीवन मिशन की योजना ग्रामीणों को अब तक शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं करवा सकी है। करीब तीन वर्ष पहले पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाने के बावजूद ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं। परेशान ग्रामीण शनिवार को तहसील पहुंचे और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप शीघ्र जलापूर्ति शुरू कराने को मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। स्वच्छ पानी उपलब्ध न होने के कारण कई परिवार नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं महिलाओं और बच्चों को रोजाना दूर-दराज के जलस्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है।

इससे उनका समय और श्रम दोनों व्यर्थ हो रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का लाभ आज तक गांव को नहीं मिल सका है। टंकी और पाइपलाइन तैयार होने के बाद भी जलापूर्ति शुरू न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग उठाई कि योजना की खामियों को तत्काल दूर करके पेयजल आपूर्ति शुरू कराई जाए, ताकि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में सूरज बाई, रश्मि, अनीता, गीता, अंगूरी सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे।

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