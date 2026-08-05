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Lalitpur News: पं. जनेश्वर मिश्र के विचार आज भी प्रेरणाश्रोत: नेपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: फोटो- 6कैप्सन- सपा कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाग करते पार्टी के लोगपं. जनेश्वर मिश्र के विचार आज भी प्रेरणाश्रोत: नेपालसपा कार्यालय में छोट

Lalitpur News: पं. जनेश्वर मिश्र के विचार आज भी प्रेरणाश्रोत: नेपाल

Lalitpur News: ललितपुर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल महान समाजवादी चिंतक एवं छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती बुधवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में श्रद्धा, सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जनेश्वर मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित जनेश्वर मिश्र जन-जन के नेता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, शोषितों, वंचितों और किसानों की आवाज बुलंद करने तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए समर्पित किया।

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उनके विचार और सिद्धांत आज भी समाजवादी आंदोलन के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंडित जनेश्वर मिश्र के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर महिला सभा की प्रदेश सचिव गीता मिश्रा, जिला सचिव रामदास श्रोती, जिला मीडिया प्रभारी राममूर्ति तिवारी, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ शत्रुघ्न यादव, जिला महासचिव डा. शिशुपाल सिंह लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी, अनवर खान, अभिलाषा कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष भजनलाल कुशवाहा, जिला कोषाध्यक्ष रोहित राठौर, जिला सचिव रामनरेश यादव, जिला सचिव हुकुम सिंह यादव, राजेश यादव जय गुरुदेव, जय सिंह बरैना, राम विलास रजक, युवजन सभा जिलाध्यक्ष अरशद मंसूरी, छात्र सभा जिलाध्यक्ष गौरव विश्वकर्मा आजि मौजूद रहे।

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