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Lalitpur News: तीन पंचायत सचिवों का हुआ तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: तीन पंचायत सचिवों का हुआ तबादला दो को विकास खंड बिरधा तो वहीं एक को भेजा महरौनीमड़ावरा। विकासखण्ड मड़ावरा में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव

Lalitpur News: तीन पंचायत सचिवों का हुआ तबादला

Lalitpur News: मड़ावरा। विकासखण्ड मड़ावरा में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव के स्थानांतरण के बाद अब तीन पंचायत सचिवों का भी अन्य विकास खंडों में तबादला कर दिया गया। जिला विकास अधिकारी कार्यालय से जारी स्थानांतरण आदेश में दो को बिरधा, एक सचिव को महरौनी भेजा गया। जिला विकास अधिकारी के आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायत सचिव तुषार कटारिया व इन्द्रेश कुमार गौतम का स्थानांतरण विकास खंड बिरधा किया गया। वहीं सचिव महेंद्र कुमार का स्थानांतरण विकासखण्ड महरौनी किया गया है। खंड विकास अधिकारी मड़ावरा को निर्देश दिए गए कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करके नवीन तैनाती स्थल पर योगदान के लिए भेजा जाए।

ये भी पढ़ें:ग्राम पंचायत सचिवों की तैनाती अब क्लस्टर के अनुसार होगी

मड़ावरा विकासखंड में पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी।

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