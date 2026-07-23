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Lalitpur News: तीन चचेरे भाइयों को ट्रक ने रौंदा, अस्पताल ले जाते मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: तीन चचेरे भाइयों को ट्रक ने रौंदा, अस्पताल ले जाते मौतमोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने खेत की ओर जा रहे थे तीनोंरोड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हुआ दर्

Lalitpur News: तीन चचेरे भाइयों को ट्रक ने रौंदा, अस्पताल ले जाते मौत

Lalitpur News: ललितपुर। कोतवाली सदर अन्तर्गत रोड़ा ग्राम पंचायत में झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन चचेरे भाई घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से तीनों को मेडिकल कालेज लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोड़ा में रहने वाला 14 वर्षीय अभिषेक पुत्र बृगभान अपने चचेरे भाई 12 वर्षीय सनी पुत्र जगभान और 09 वर्षीय अशू पुत्र रूपलाल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेत पर जा रहा था। अभिषेक मोटरसाइकिल चला रहा था। अभी तीनों सड़क पार कर ही रहे थे कि झांसी से सागर की ओर जा रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और उनको रौंदता हुआ निकल गया।

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इस हादसे में तीन किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर ट्रक फरार हो गया। गांव किनारे दुर्घटना के कुछ देर बाद ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को मेडिकल कालेज पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मचा गया। परिजन रोने बिलखने लगे। उनका विलाप देख आस पास मौजूद लोगों की आंखे भी नम हो गयीं। उधर, पुलिस ने तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद गांव के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा।

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