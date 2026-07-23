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Lalitpur News: विद्युत तार गिरने से तीन भैंसों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: विद्युत तार गिरने से तीन भैंसों की मौतमहिला पशुपालकों ने कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपी तहरीरबानपुर। थाना बानपुर अन्तर्गत ऊमरी में बुधवार रात्रि में ग

Lalitpur News: विद्युत तार गिरने से तीन भैंसों की मौत

Lalitpur News: बानपुर। थाना बानपुर अन्तर्गत ऊमरी में बुधवार रात्रि में ग्यारह हजार केवीए विद्युत लाइन का तार गिरने से तीन भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद महिला पशुपालकों ने थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर सौंपी। जिसमें उसको हुए नुकसान का भी हवाला दिया गया है। बारिश का मौसम शुरू होते ही विद्युत तार टूटकर गिरने की घटनाएं बढ़ गयी हैं। आए दिन टूटते विद्युत तारों की चपेट में आकर मवेशियों की असमय मौत हो रही है। बीती देर शाम बानपुर थानान्तर्गत ग्राम ऊमरी में 11केवीए विद्युत लाइन का तार टूटने से तीन भैंसों की मौत हो गयी।

ग्रामीण विनोद पुत्र नोना पाल ने थाना बानपुर में तहरीर देकर बताया कि भैंसे घर के बाहर सड़क के किनारे बंधी हुई थी। रात्रि में करीब साढ़े आठ बजे इंसुलेटर फाल्ट होने से ग्यारह हजार विद्युत लाइन का तार गिर गया, जिससे गुनाबाई पत्नी विनोद, ब्रजकुवांर पत्नी हरचरण, लच्छीबाई पति नोना पाल की एक-एक भैंस की मौत हो गई। तीनों महिलाओं ने जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग उठाई।

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