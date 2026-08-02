Lalitpur News: जब- जब हिन्दू बंटा, तब- तब देश का हुआ विभाजन

Lalitpur News: ललितपुर। जाखलौन ग्राम पंचायत स्थित रामराजा मंदिर साहू समाज परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की युवा सनातनी शाखा ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया। जिसमें मुख्य वक्ता मनोज तिवारी टाटा ने संघ के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जब जब हिन्दू बंटा, देश को विभाजन की विभीषिका का सामना करना पड़ा। आज देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट रहना होगा। रामराजा मंदिर साहू समाज परिसर में संघ गुरु पूर्णिमा महोत्सव में कस्बे के लगभग एक सैकड़ा स्वयंसेवकों ने श्रद्धापूर्वक ध्वज प्रणाम करके देश की एकता और अखण्डता की मजबूती के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

मुख्य वक्ता एवं विभाग प्रचारक प्रमुख ने संघ की रीति नीति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की शाखा में व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को सार्थक किया जाता है। आज के कार्यक्रम में गीतों के साथ-साथ ध्वज पूजन का विशेष महत्व होता है। सभी स्वयंसेवकों ने ध्वज पूजन कर गुरु के रूप में ध्वज को प्रणाम किया। कार्यक्रम में खंड कार्यवाहक अजय चौबे, शाखा पालक सुरेश कौंतेय, मुख्य शिक्षक सूर्यकांत, शाखा कार्यालय गौरी, खंड बौद्धिक प्रमुख निलेश नायक, मंडल कार्यवाह संतोष, खंड व्यवस्था प्रमुख अवधेश, शारीरिक प्रमुख हर्ष और कृष जी के अलावा अजय, अरविंद, कैलाश नारायण नांगल, द्वारका रायकवार, सीएल कुशवाहा, बिहारी लाल सहित बड़ी संख्या में शाखा के स्वयंसेवक शामिल हुए।