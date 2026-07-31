Lalitpur News: मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, अंधेरे का लाभ उठाकर दो फरार

Lalitpur News: मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, अंधेरे का लाभ उठाकर दो फरार
Lalitpur News: महरौनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पकड़ा गया, जबकि 2 भाग गए। पकड़े गए बदमाश के पास से 2.23 लाख रुपये, असलहा और बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार बदमाश ने बैंक से धन चुराने वाले गिरोह में शामिल होने की बात स्वीकार की।
Lalitpur News: महरौनी। कोतवाली अन्तर्गत ग्राम चढ़रऊ के पास पुलिस दल और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गयी। एक बदमाश ने पुलिस कर्मियों पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई से पहले ही एक बदमाश ने हथियार फेंक दिए जबकि उसके दो साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। आरोपी के पास से पुलिस ने 02 लाख 23 हजार रुपये के साथ असलहा व बाइक बरामद की। महरौनी कोतवाली अन्तर्गत ग्राम पड़वां निवासी तेज सिंह 29 मई 2026 को कस्बा स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा से साढ़े सात लाख रुपये निकालकर ललितपुर की ओर जा रहे थे। समोगर के पास लघुशंका करते समय शातिर बदमाश इनकी बाइक में रखे रुपये चोरी कर ले गए थे।
उनकी तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी थी। घटना के खुलासे के लिए अफसरों ने चार पुलिस टीमें गठित की थीं। जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही सर्विलांस से आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास किया। 30 जुलाई की रात कोतवाली महरौनी पुलिस को सूचना मिली कि वांछित आरोपी ग्राम चढ़रऊ के पास मौजूद है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। इस बीच एक बदमाश ने पुलिस दल पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश ने अपना असलहा जमीन पर फेंककर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 35 वर्षीय सोनू धापनी निवासी ग्राम कड़िया सांसी थाना बोड़ा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका गिरोह बैंक से बड़ी रकम निकालने वाले लोगों की रेकी करके उन्हें निशाना बनाता है। 29 मई को महरौनी स्थित सेंट्रल बैंक से नकदी निकालकर जा रहे व्यक्ति का पीछा करके तहसील क्षेत्र के पास बैग से रुपये उन लोगों ने ही चोरी किए गए थे। जिन्हें बाद में गिरोह के सदस्यों ने आपस में बांट लिया था। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध महरौनी थाने में पहले से चोरी का मुकदमा दर्ज है। अवैध तमंचा बरामद होने पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में एक और मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ में थाना प्रभारी राजा दिनेश सिंह, चौकी प्रभारी खितवास ग़ुलाम फरीद, उपनिरीक्षक अनिल कुमार, उपनिरीक्षक अनीत कुमार, हेकां सतीश मिश्रा, हेकां राघवेंद्र राजावत, हेकां धर्मेंद्र पांडेय तथा पुलिस टीम के अन्य जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
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