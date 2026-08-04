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Lalitpur News: वृद्ध की हत्या के मामले में तीनआरापियों से पुलिस की मुठभेड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: ललितपुर में वृद्ध की हत्या के मामले में वांछित तीन आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल हुए। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग की, जिसमें तीनों के पैर में गोली लगी। उन्हें गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आरोपियों के पास से असलहा और कारतूस भी बरामद हुए।

वृद्ध की हत्या के मामले में तीनआरापियों से पुलिस की मुठभेड़
वृद्ध की हत्या के मामले में तीनआरापियों से पुलिस की मुठभेड़

Lalitpur News: ललितपुर। वृद्ध की हत्या के मामले में वांछित चल रहे तीन आरोपियों की ग्राम खांदी स्थित राजघाट साउथ नहर कैनाल के पास मुठभेड़ हो गई। बदमाशों की फायरिंग से बाल-बाल बचे पुलिस कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने इनको दबोच लिया। पुलिस ने तीनों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। सिद्धनपुरा निवासी कृष्णपाल यादव 28 जुलाई को आईटीआई के पास पेट्रोल पम्प पर बाइक में पेट्रोल भरवाने गए थे, तभी मुहल्ले के ही विपक्षियों ने कृष्णपाल पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद आरोपियों ने घायल के मोबाइल से उसके पिता घनश्याम को फोन करके कृष्णपाल के दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी होने की झूठी जानकारी दी।

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आरोपियों ने रास्ते में घनश्याम और उसकी पत्नी गुड्डी पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसके बाद पति, पत्नी और उसके पुत्र को ललितपुर से मेडिकल कालेज झांसी भेजा गया था। जहां घनश्याम की मौत हो गई थी। मृतक की बहू किरण की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी तलाश तेज कर दी थी। बीते रोज कोतवाली सदर पुलिस ने इस मामले में वांछित छह आरोपितों को राजघाट-चंदेरी रोड पर ललितपुर गेट के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद वांछित तीन आरोपितों की की खोजनबीन में पुलिस जुट गई थी।कोतवाली सदर ललितपुर, कोतवाली तालबेहट, थाना पूराकलां और स्वाट टीम संयुक्त रूप से आरोपितों की तलाश कर रही थी कि तभी जानकारी मिली कि तीनों वांछित खांदी के आस पास मौजूद हैं। पुलिस ने इनकी घेराबंदी करके ग्राम खांदी स्थित राजघाट साउथ नहर कैनाल के पास इनको ललकारा। तभी इंद्रपाल उर्फ इंदल यादव पुत्र रतीभान यादव निवासी सिद्धनपुरा, दीपक यादव पुत्र आधार सिंह निवासी बंदरगुढ़ा, पुष्पराज सेंगर उर्फ राज राजा पुत्र अरुण निवासी रामनगर ने पुलिस दल पर फायर झोंक दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस कर्मियों की गोली तीनों बदमाशों के पांव में जा लगी। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनको मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। आरोपितों के पास से तीन देशी तमंचा, दो जिंदा कारतूस और चार खोखा कारतूस बरामद हुए। पुलिस टीम में कोतवाली सदर प्रभारी अनुराग अवस्थी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तालबेहट अशोक वर्मा, थानाध्यक्ष पूराकलां अजमेर सिंह भदौरिया और स्वाट टीम प्रभारी अतुल तिवारी के अलावा पुलिस फोर्स शामिल रहा। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से असलहा भी बरामद किए गए।

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