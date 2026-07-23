Lalitpur News: कच्ची शराब के बिजनेश माड्यूल की कमर तोड़ेगी पुलिस

Lalitpur News: कच्ची शराब के बिजनेश माड्यूल की कमर तोड़ेगी पुलिस
Lalitpur News: ललितपुर पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेई ने कच्ची शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनाई है। शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस नशे की समस्या के कारण युवा और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पुलिस ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है।
Lalitpur News: ललितपुर। जनपद में फलफूल रहे कच्ची शराब के अवैध कारोबार की कमर तोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेई ने इसमें लिप्त शातिर अपराधियों के खिलाफ रणनीति बनाई है। जिसके तहत दो याफिर दो बार से अधिक इस नशे के व्यापार की गतिविधियों में पकड़े जा चुके बदमाशों पर गैंगस्टर लगा उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पदभार संभालने के बाद से नवागंतुक पुलिस अधीक्षक जनपद में आपराधिक वारदातों और उसकी वजहों की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। अन्य जनपदों के मुकाबले ललितपुर में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन, यहां कच्ची शराब का अवैध कारोबार कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। पहले चीरा, मऊमाफी आदि गांवों को कच्ची शराब बनाने का गढ़ माना जाता था लेकिन अब इसकी भट्ठियां गांव-गांव धधक रही हैं। अधिक मुनाफे के कारण नशे के इस अवैध व्यापार में सफेदपोश भी शामिल हो चुके हैं। सस्ते दामों पर इसकी सहज उपलब्धता के चलते युवा और बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। इन स्थितियों को गंभीरता से लेकर इस कारोबार की जड़ों पर तगड़ा प्रहार करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने इससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई को जांचा परखा। इस दौरान उन्होंने पाया कि नशे के इस व्यापार में शामिल शातिर बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गयी। यहां तक कि दो याफिर दो बार से अधिक उनके पकड़े जाने पर पुलिस ने अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की। जिसकी वजह से उनकी जमानत आसानी के साथ होती रही और वह इस कारोबार को धड़ल्ले से करते रहे। अब पुलिस अधीक्षक ने कच्ची शराब के मामले में दो याफिर दो बार से अधिक पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की रणनीति बनाई है। उन्होंने सभी थानों से ऐसे अपराधियों का लेखाजोखा मांगा है। सूची तैयार होने के बाद इनके खिलाफ गैंगस्टर सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक का मामना है कि इस तरह की कार्रवाई से इनके हौसले पस्त होंगे और यह इस अवैध कारोबार से दूरी बनाएंगे।
बिक्री वाले स्थानों पर कार्रवाई
ललितपुर। कच्ची शराब कहां, कब और कितने समय तक बिकती है, जनपद के प्रत्येक थाना और चौकी पुलिस को इसकी जानकारी है। शहर के आस पास कई स्थानों पर महिलाएं झोले में शराब की थैलियां लेकर उनकी बिक्री करती हैं। इन स्थानों से पुलिस कर्मी भी आते जाते समय दिखाई देते हैं लेकिन इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करते। हालांकि पुलिस अधीक्षक की रणनीति के बाद अब कच्ची शराब के बिक्री स्थल पर कार्रवाई की उम्मीद बंधी है।
प्रश्नावली
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।