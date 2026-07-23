Lalitpur News: कच्ची शराब के बिजनेश माड्यूल की कमर तोड़ेगी पुलिस

Lalitpur News: ललितपुर। जनपद में फलफूल रहे कच्ची शराब के अवैध कारोबार की कमर तोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेई ने इसमें लिप्त शातिर अपराधियों के खिलाफ रणनीति बनाई है। जिसके तहत दो याफिर दो बार से अधिक इस नशे के व्यापार की गतिविधियों में पकड़े जा चुके बदमाशों पर गैंगस्टर लगा उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पदभार संभालने के बाद से नवागंतुक पुलिस अधीक्षक जनपद में आपराधिक वारदातों और उसकी वजहों की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। अन्य जनपदों के मुकाबले ललितपुर में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन, यहां कच्ची शराब का अवैध कारोबार कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। पहले चीरा, मऊमाफी आदि गांवों को कच्ची शराब बनाने का गढ़ माना जाता था लेकिन अब इसकी भट्ठियां गांव-गांव धधक रही हैं। अधिक मुनाफे के कारण नशे के इस अवैध व्यापार में सफेदपोश भी शामिल हो चुके हैं। सस्ते दामों पर इसकी सहज उपलब्धता के चलते युवा और बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। इन स्थितियों को गंभीरता से लेकर इस कारोबार की जड़ों पर तगड़ा प्रहार करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने इससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई को जांचा परखा। इस दौरान उन्होंने पाया कि नशे के इस व्यापार में शामिल शातिर बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गयी। यहां तक कि दो याफिर दो बार से अधिक उनके पकड़े जाने पर पुलिस ने अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की। जिसकी वजह से उनकी जमानत आसानी के साथ होती रही और वह इस कारोबार को धड़ल्ले से करते रहे। अब पुलिस अधीक्षक ने कच्ची शराब के मामले में दो याफिर दो बार से अधिक पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की रणनीति बनाई है। उन्होंने सभी थानों से ऐसे अपराधियों का लेखाजोखा मांगा है। सूची तैयार होने के बाद इनके खिलाफ गैंगस्टर सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक का मामना है कि इस तरह की कार्रवाई से इनके हौसले पस्त होंगे और यह इस अवैध कारोबार से दूरी बनाएंगे।