Lalitpur News: जनशिकायतों का समयबद्ध करें निस्तारण: एसपी
Lalitpur News: फोटो- 8कैप्सन- पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पटलों का निरीक्षण करते पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेईजनशिकायतों का समयबद्ध करें निस्तारण: एसपीपुलिस अधीक्षक ने एस
Lalitpur News: ललितपुर। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी ने बुधवार को पुलिस कार्यालय ललितपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं के कार्यों, अभिलेखों व पत्रावलियों का अवलोकन कर सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने वाचक कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों, आदेशों, अन्य पत्रावलियों के समयबद्ध निस्तारण के लिए कहा। प्रधान लिपिक शाखा के अभिलेखों, पत्रावलियों का निरीक्षण कर समस्त कार्यों को नियमानुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। आईजीआरएस सेल में प्राप्त जनशिकायतों व उनके निस्तारण की स्थिति का अवलोकन करके शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद उन्होंने मॉनिटरिंग, डीसीआरवी सेल, पैरवी सेल, कन्विक्शन सेल का जायजा लेकर जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए।
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