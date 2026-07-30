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Lalitpur News: नकली आभूषण बेचने वाले तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: ललितपुर के थाना सौंजना में नकली जेवरात गिरवी रखकर रुपये लेने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपितों ने एक ग्रामीण से नकली चांदी के जेवरात के द्वारा ₹70,000 लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनका पता लगाया और तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया।

Lalitpur News: नकली आभूषण बेचने वाले तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

Lalitpur News: ललितपुर। थाना सौंजना अन्तर्गत ग्राम निबुआ खेड़ा में एक ग्रामीण के पास नकली जेवरात गिरवी रखकर सत्तर हजार रुपये लेने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से दो कमरबंद, तीन जोड़ी पायलें सहित सफेद धातु के आभूषण बरामद हुए। यह शातिर कई जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बीती 21 जुलाई को थाना सौंजना अन्तर्गत ग्राम निबुआ खेड़ा में रहने वाले मुकेश यादव के पास कुछ शातिर बदमाशों ने नकली चांदी के जेवरात गिरवी रखकर सत्तर हजार रुपये लिए थे। इसकी जानकारी होने के बाद पीड़ित ने सौंजना पुलिस को घटनाक्रम से अवगत करवाकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए पुलिस अफसरों ने सफल अनावरण के लिए टीमें गठित की। जिन्होंने घटनास्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और सर्विलांस टीम ने भी तकनीकी ढंग से इस मामले को जांचा। जिसके बाद पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को 21 वर्षीय दीपचन्द्र अहिरवार पुत्र छत्ता निवासी ग्राम सड़कौरा, 36 वर्षीय हनुमत अहिरवार पुत्र भदुआ निवासी ग्राम पण्डाखेरा और 52 वर्षीय नारायण सिंह पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम कुआघोषी के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद सौंजना थाना पुलिस ने तीनों बदमाशों को

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गिरफ्तारी की प्रक्रिया

गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई में जुट गयी। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि उनका एक गिरोह है। जो नकली सफेद धातु के बने आभूषण पायल, चैन, कमरबन्द आदि बाहर से खरीदकर लाते हैं और जगह-जगह घूमकर सीधे-साधे लोगों को टारगेट करके, उनको अपनी झूठी बातों में फंसाकर चांदी के बताते और बेचते हैं। तमाम बार इन आभूषणों को गिरवी भी रखते हैं। इनके पास से गिलट के 03 जोड़ी पायल, 02 कमर बन्द बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान सौंजना थानाध्यक्ष सुधाकर पाण्डेय, उनि निखिल मलिक,

पुलिस अभियानों का हिस्सा

रिकां शुभम् दिवाकर, कां गौरव कुमार, रिकां गजेन्द्र सिंह, कां शौर्य प्रताप मकां सुधा शामिल रही।

प्रश्न और उत्तर

ये बदमाश किस प्रकार के धोखे में लगे हुए थे?
ये बदमाश नकली सफेद धातु के बने आभूषण पायल, चैन, कमरबन्द आदि बेचकर लोगों से धोखा दे रहे थे।
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