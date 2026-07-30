Lalitpur News: नकली आभूषण बेचने वाले तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

Lalitpur News: ललितपुर। थाना सौंजना अन्तर्गत ग्राम निबुआ खेड़ा में एक ग्रामीण के पास नकली जेवरात गिरवी रखकर सत्तर हजार रुपये लेने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से दो कमरबंद, तीन जोड़ी पायलें सहित सफेद धातु के आभूषण बरामद हुए। यह शातिर कई जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बीती 21 जुलाई को थाना सौंजना अन्तर्गत ग्राम निबुआ खेड़ा में रहने वाले मुकेश यादव के पास कुछ शातिर बदमाशों ने नकली चांदी के जेवरात गिरवी रखकर सत्तर हजार रुपये लिए थे। इसकी जानकारी होने के बाद पीड़ित ने सौंजना पुलिस को घटनाक्रम से अवगत करवाकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए पुलिस अफसरों ने सफल अनावरण के लिए टीमें गठित की। जिन्होंने घटनास्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और सर्विलांस टीम ने भी तकनीकी ढंग से इस मामले को जांचा। जिसके बाद पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को 21 वर्षीय दीपचन्द्र अहिरवार पुत्र छत्ता निवासी ग्राम सड़कौरा, 36 वर्षीय हनुमत अहिरवार पुत्र भदुआ निवासी ग्राम पण्डाखेरा और 52 वर्षीय नारायण सिंह पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम कुआघोषी के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद सौंजना थाना पुलिस ने तीनों बदमाशों को