Lalitpur News: अमन और भाईचारे के साथ निकाला जाएगा जुलूस
Lalitpur News: फोटो- 4कैप्सन- बैठक के दौरान एकत्रित मुस्लिम समुदायक के लोगअमन और भाईचारे के साथ निकलेगा जुलूसतैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में लिए अहम निर्णयईद-मिलाद
Lalitpur News: ललितपुर। ईद-मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर आयोजित होने वाले जलसे और जुलूस को भव्य और अनुशासित तरीके से कराने के लिए सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन हुआ। शहर पेश इमाम हाफिज अब्दुल मुबीन की सदारत में ईद-मिलादुन्नबी का जलसा आयोजित किया जाएगा जबकि हाजी वसीम उद्दीन और मोहम्मद कलीम को खजांची की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में पेश इमाम ने सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां बांटते हुए जलसे को पूरे अकीदत, अमन और भाईचारे के साथ मनाने के लिए अपील की। यह फैसला शहर पेश इमाम हाफिज अब्दुल मुबीन की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। इस बैठक की शुरुआत में पिछली बैठक के निर्णयों पर समीक्षा की गई।
असलम कुरैशी के प्रस्ताव पर शहर पेश इमाम ने नई कमेटी के गठन की औपचारिक घोषणा की। जुलूस और जलसे की व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए सदस्यों ने जुलूस के मार्ग, सजावट, लंगर व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा की। सभी उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए अपने पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया। इस दौरान मोहम्मद नसीम, हैदर खान, पार्षद अब्दुल बारी, अब्दुल शकीरा अलीम, इमरान मंसूरी, रज्जब अली शाह खादिम, हबीब बाबूजी, वसीम हुसैन, साहिल, सलमान, विक्की, इमरान गोविंद नगर, इमरान अली नदीपुर, वसीम मलंग, मोहम्मद राशिद आदि मौजूद रहे।
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