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Lalitpur News: चातुर्मास श्रावकों के लिए भी आत्मसंयम स्वाध्याय व धर्माराधना का विशेष अवसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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Lalitpur News: ललितपुर के नवागढ़ में अतिशयकारी भगवान अरनाथ के प्रागैतिहासिक क्षेत्र में मुनि श्री मंगलानंदसागर और मुनिश्री मंगलसागर महाराज के वर्षायोग स्थापना का मांगलिक समारोह आयोजित हुआ। मुनिश्री ने चातुर्मास के महत्व के साथ साथ साधना और आत्मसंयम की आवश्यकता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु शामिल हुए।

Lalitpur News: चातुर्मास श्रावकों के लिए भी आत्मसंयम स्वाध्याय व धर्माराधना का विशेष अवसर

Lalitpur News: ललितपुर। अतिशयकारी भगवान अरनाथ के एकमात्र प्रागैतिहासिक अतिशय क्षेत्र नवागढ़ में मुनि श्री मंगलानंदसागर महाराज व मुनिश्री मंगलसागर महाराज के वर्षायोग स्थापना का मांगलिक समारोह सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में अगाध श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुआ। इस मौके पर मुनिश्री ने श्रावकों के लिए चातुर्मास का महत्व बताया। अपने मंगल प्रवचनों में मुनिश्री मंगलानंद सागर महाराज ने कहा कि चातुर्मास केवल साधु-संतों की साधना का काल नहीं, बल्कि श्रावकों के लिए भी आत्मसंयम, स्वाध्याय और धर्माराधना का विशेष अवसर है। वर्षाकाल में अनावश्यक समारंभों व हिंसात्मक प्रवृत्तियों से बचते हुए प्रत्येक कार्य विवेकपूर्वक करना चाहिए, जिससे सूक्ष्म जीवों की अनावश्यक विराधना न हो।

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उन्होंने कहा कि आज भौतिक चकाचौंध के प्रभाव से केवल श्रावक जीवन ही नहीं, बल्कि साधुचर्या में भी कहीं-कहीं शिथिलाचार का प्रवेश दिखाई देता है। अनेक धार्मिक आयोजन अर्थप्रधान बनते जा रहे हैं, जबकि उनका मूल उद्देश्य अध्यात्म, आत्मचिंतन, स्वाध्याय और सम्यक् आचरण होना चाहिए। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से जैन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करके मोक्षमार्ग पर अग्रसर होने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के संबंध में प्रचार मंत्री डा. सुनील जैन संचय ने बताया कि नवागढ़ में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने अपने गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हुए जिनवाणी समर्पित कर धर्मलाभ प्राप्त किया। चरण प्रक्षालन का सौभाग्य राहुल जैन फरीदाबाद और उनके परिवार को प्राप्त हुआ। वहीं जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य ब्रह्मचारी जयकुमार निशांत, शिखरचंद जैन व पुष्पा जी पुष्प परिवार तथा गिरीश कुमार जैन व पूनम देवी को मिला। चातुर्मास के प्रथम कलश का सौभाग्य गिरीश कुमार जैन व पूनम देवी, द्वितीय कलश निर्मल कुमार व सनी जैन, तृतीय कलश संतोष कुमार व संजीव कुमार जैन, चतुर्थ कलश राजशेखर, कुसुम जैन व मनोज जैन, पंचम कलश प्रमोद चौधरी परिवार व षष्ठ कलश अभिषेक कुमार को प्राप्त हुआ। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आयोजित इस धार्मिक समारोह को सफल बनाने में पुष्पेंद्र कुमार संगीतकार, चक्रेश सौंजना एंड पार्टी, नवागढ़ गुरुकुलम सहित क्षेत्र व चातुर्मास समिति का विशेष सहयोग रहा।

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